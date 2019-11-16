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中國大陸今年累積3例鼠疫 疾管署評估發布旅遊疫情警示

2019-11-16 19:15聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

中國大陸疾病預防控制中心本月12日深夜確認，北京市新增2例肺鼠疫確診個案。目前傳出疫情的北京朝陽醫院已設置隔離區，嚴密監控鼠疫疫情。對此，衛福部疾病管制署今下午也特別發文表示，將密切監視中國大陸鼠疫疫情變化，若評估社區感染風險提升，將及時發布旅遊疫情警示。

據中國大陸官方資料，感染者為居住內蒙古夫妻，其中丈夫10月下旬發燒及呼吸困難，妻子隨後出現相同症狀，皆曾於當地就醫治療，並搭乘救護車於11月3日轉至北京朝陽醫院，其中1名病危。

北京當局已採取隔離、接觸者調查等措施，並呼籲民眾避免前往疫區及接觸囓齒動物。中國大陸今年迄今累計鼠疫病例3例，其中1例甚至已死亡，上次嚴重疫情發生於2009年共12例，其中3例死亡，2009年後病例數下降，2010年為7例，之後每年約發生0至3例。

據中國大陸疾病預防控制中心說明，北京確診鼠疫個案尚未有引起院內感染與社區感染的狀況，接觸者仍須密切追蹤，並將就內蒙古傳染來源進行調查。

疾管署表示，鼠疫為存在囓齒類及其跳蚤的一種人畜共通傳染病，並藉跳蚤傳染給各種動物及人類，其最初反應為跳蚤咬傷部位附近的淋巴腺發炎，稱為腺鼠疫，後續可引起敗血性鼠疫，經由血液感染身體各部位，包括腦膜。肺的次發性感染可造成肺炎、縱膈炎或引起胸膜滲液。

台灣自1953年後已未有鼠疫病例。肺鼠疫飛沫傳染可進一步造成人與人之間傳染流行。鼠疫如未經治療其致死率為30至60％，但現代醫療使用有效抗生素治療已可顯著降低腺鼠疫致死率。

衛福部疾病管制署今下午也特別發文表示，將密切監視中國大陸鼠疫疫情變化，若評估社區...
衛福部疾病管制署今下午也特別發文表示，將密切監視中國大陸鼠疫疫情變化，若評估社區感染風險提升，將及時發布旅遊疫情警示。圖／本報資料照片
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北京疫情傳染病衛福部

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