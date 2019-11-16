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早產兒「先天不良」 醫師提醒最好追蹤到10歲

2019-11-16 18:36聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

世界早產兒日前夕，高雄長庚兒童醫院今天邀120多名早產兒及家屬回娘家，這些孩子因腦部尚未發育成熟就提早出生，有人伴隨發展遲緩甚或腦性麻痺等疾病，復健之路漫長，但有人因追蹤得宜，長得很健康，醫師提醒，早產兒最好都能維持追蹤到10歲，確保孩子後續的智能發展無虞。

高雄長庚兒童醫院邀早產兒回娘家，找來小朋友最喜愛的兒童節目主持人「瑋瑜姊姊」與Happy熊和大家同樂，也讓孩子登台表演才藝。27週就出生的王小弟、滿小弟大秀街舞，動感十足，他們倆出生時在加護病房住隔壁床，體重僅800多公克，巧的是兩家人是鄰居，父親還是官校同學。

另名早產兒小熊，原本還有個雙胞胎妹妹，但妹妹出生32天就過世。小熊雖然倖存，但成長過程卻需長期復健，每次復健痛得大哭，小熊媽媽心像在淌血。

高雄長庚兒科部長陳志誠表示，早產兒占出生率的一成左右，部分成因不明，有些因為母親子宮頸閉鎖、患有子癲前症或體質虛弱導致，這些孩子不足月出生，腦部及器官尚未發育完全，呼吸功能及心血管功能容易異常，亦有壞死性腸炎、視網膜病變等併發症，較長大些，體形偏於瘦小，專注力不足且有情緒控管問題。因此出生的前幾個月及時補充DHA，有助腦力發展。

陳志誠提醒，早產兒出生後，家長一定要定期帶回來評估，一旦發現發展遲緩，就要積極介入治療，仍有機會亡羊補牢。一名出生500多公克的早產兒，因為追蹤得宜，養得不錯，現在3歲就會背弟子規，潛力無窮。

高雄長庚兒童醫院邀早產兒回娘家，安排小朋友喜歡的HAPPY熊及瑋瑜姊姊與大家同樂...
高雄長庚兒童醫院邀早產兒回娘家，安排小朋友喜歡的HAPPY熊及瑋瑜姊姊與大家同樂。記者王昭月／ 攝影
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「世界早產兒日」前夕，高雄長庚兒童醫院邀請120多名早產兒及家屬回娘家共聚。記者...
「世界早產兒日」前夕，高雄長庚兒童醫院邀請120多名早產兒及家屬回娘家共聚。記者王昭月／ 攝影
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早產復健長庚

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