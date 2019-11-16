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媽媽永遠愛你！水餃影片太感人　網友：害我淚崩

2019-11-16 18:33聯合報 記者陳睿中／即時報導

創業於1973年、已有近50年歷史的「朱記餡餅粥店」，近日在粉絲團上傳一支名為「記得，要吃飽」的外帶冷凍水餃廣告影片。藉由男主角在工作上的失意，帶出與母親間的溫馨互動。短短幾天已經吸引萬人觀看，網友也留言「很感動」、「後面害我淚崩」、「面紙拿來」。

在影片中，男主角擔任製片助理，一路走來面臨著許多工作上的壓力與辛勞，甚至還接連發生存款不足、超速罰款等不幸事件，而吃飯也多是以微波便當、泡麵果腹。某日，男主角發現媽媽出現在家中，並且烹煮水餃與男主角一同享用。正當兩人開心聊天時，男主角被急促的鬧鐘吵醒，才發現媽媽的現身，其實只是一場夢境。

男主角夢醒後，捨棄吃一半的泡麵，自己下廚煮了一盤水餃，並且不斷重複觀看手機裡，媽媽看似疲倦，疑似因化療而配戴頭巾，同時訴說著「如果有一天，媽媽不在了，你要好好照顧自己」、「媽媽永遠愛你」的影片片段。最後，影片則以男主角哭著對影片中的媽媽說「我有好好照顧自己喔，你不要擔心」作為結局。

影片雖然不長，仍精準呈現出製片基層工作時的辛苦，以及獨身在外地打拼的挑戰。儘管最後並未明確交代媽媽的身體狀況，但母子之間的親暱互動，仍然令人動容。有網友看完後留言表示「太感人了」、「也太催淚」。影片也已獲得近200次的分享。

影片中，呈現母子之間的親情互動，但其實只是夢境一場。圖／擷取自朱記餡餅粥店粉絲頁
影片中，呈現母子之間的親情互動，但其實只是夢境一場。圖／擷取自朱記餡餅粥店粉絲頁
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男主角一邊哭，一邊重複觀看「媽媽永遠愛你」的片段。圖／擷取自朱記餡餅粥店粉絲頁
男主角一邊哭，一邊重複觀看「媽媽永遠愛你」的片段。圖／擷取自朱記餡餅粥店粉絲頁
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