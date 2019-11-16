苗栗縣婦女身心健康網路調查 近一成五女性平時不運動
2019-11-16 18:13
聯合報 記者劉星君
／苗栗即時報導
苗栗縣政府社會處推動婦女健康促進，今在河濱公園廣場舉辦步道健行，現場示範女力健康操，提醒婦女朋友關注自己身心健康，並公布苗栗縣108年婦女身心健康網路調查報告，調查結果指出，影響婦女不運動主因，女性角色多重，以致沒有時間運動與生活壓力造成疲累感，以致不想運動。
苗栗縣108年婦女身心健康網路調查，以google問卷方式，調查苗縣15歲以上女性，有關自我身心狀況檢視、自我運動情形檢視、對健康與醫療資訊的了解、與對苗栗縣健康與醫療資訊或議題期待，問卷共906名女性參與填答，從15到70歲以上女性，以30到59歲年齡層最多，占76.8%，苗縣18鄉鎮市女性皆有參與。
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社會處指出，問卷基本調查結果得知，僅29.1％的婦女維持定期健康檢查習慣；在婦女運動頻率與習慣，有8成以上婦女表示平時有運動，每周一到兩次最多，運動時間最多項目30分鐘以上有54.6%。
調查結果得知，有近15％婦女不運動，影響不運動的主因，因為多職的女性角色以致於沒有運動時間、生活壓力造成疲累感致使不想運動，其次是因為運動環境對女性不夠友善。可以推測，婦女各種角色、家務負擔，影響婦女運動管理規畫，也因為壓力疲累更不想運動，因此推展家務分工與女性照顧自我的觀念應持續進行。
另外，根據主計處，106年苗栗縣女性主要死亡原因依序為惡性腫瘤、心臟疾病〈高血壓性疾病除外〉、腦血管疾病、糖尿病、肺炎、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、慢性肝病及肝硬化、腎炎腎病症候群及腎病變等。
社會處指出，現場示範「女力健康操」，針對婦女朋友設計的健康操，日後將推展到縣內婦女相關團體，讓婦女們能更重視自己身心健康，行動養成運動習慣與自我健康管理。
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