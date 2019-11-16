「鍊」愛巴士 幫長者找到回家的路
2019-11-16 17:34
聯合報 記者簡浩正
／台北即時報導
老人走失成為近年問題之一。據警政署統計，每年超過兩萬人失蹤人口中，失蹤老人比率逐年增加，而失蹤老人中每兩人就有1人可能失智。
中華民國老人福利推動聯盟，明日將舉行「鍊」愛巴士啟程活動，邀請藝人郎祖筠與唐從聖分享親身經歷，希望帶動社會建立「你我他–三方協力」守護黃金三角，降低弱勢長者走失率。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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老盟秘書長張淑卿表示，老盟自 2001年成立「失蹤老人協尋中心」以來，致力推廣「愛的手鍊」，18年來共接獲8271起協尋通報，其中配戴「愛的手鍊」尋獲率近100%，至今已促成6834人次的家庭重新團圓。今年更擴大推廣「你我他–三方協力」社會守護的概念，鼓勵大家用愛為家中長輩戴上「愛的手鍊」，降低長者走失機率。
張淑卿說，聯盟從1988年起推出第一批愛的手鍊後，至今年10月底，已提供近三萬人申請預防走失手鍊的服務。包括台北、桃園、新竹、澎湖、金門等11縣市，也將愛的手鍊做為轄區內老人保護工作之預防走失之識別物，希望透過多一點預防，減少社會遺憾。
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