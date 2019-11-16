保密防「跌」 骨科醫師：全台700萬人有骨鬆問題

2019-11-16 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



在資訊、知識普及下，現代人對於常見的三高疾病雖有較多認識，但骨質疏鬆仍是最容易被忽略的疾病之一。林口長庚醫院骨科部醫師葉文凌表示，據國健署調查顯示，骨鬆症是65歲以上長者常見慢性病的第四名，全台近700萬人有骨鬆問題，且近半數民眾有骨質密度不足而不自知。一旦骨折，後續的照護成本及併發症更可怕。

由聯合報、天義集團所主辦的元氣健康講座，邀請林口長庚骨科部醫師葉文凌講述「保密防跌，骨力人生」骨質疏鬆照護新觀念，並與與民眾分享「保骨本」的祕訣。

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葉文凌表示，人體的骨骼系統是由骨頭及關節形成，骨骼隨著人年齡增長過程中也會不斷成長。骨骼中的「噬骨細胞」將老舊的骨質移去，而「造骨細胞」製造新鮮的骨質予以取代，藉由不斷更新而維持強韌品質。如年輕時「造骨」速度高於「噬骨」速度，但人一過中年如40歲後，骨質流失速度快，使骨質密度逐漸下降，連帶的造成骨骼變脆、容易碎裂，骨折風險自然增加。

葉文凌說，過去醫師會認為退化性關節炎只是軟骨變薄，而據2010年國外研究文獻顯示，骨質疏鬆和退化性關節炎可能是同一個來源的疾病，亦即退化性關節炎是牽涉整個關節的疾病。而骨質疏鬆最容易影響脊椎、髖關節、手腕三部位，影響最嚴重的是脊椎，如老年人一滑倒，就可能導致腰椎體壓迫性骨折。

而骨鬆、骨質流失不被重視，主要是症狀不明顯。葉文凌說，民眾往往直到骨頭因受外力碰撞、或咳嗽、搬重物時造成骨折，才發現骨鬆問題；只是一旦骨折，後續照護成本與併發症也多。據統計，如髖部骨折的醫療費用平均就需要20萬，而骨鬆導致髖關節骨折的死亡率更高達20%，與乳癌末期死亡率相當。因此骨鬆雖看似慢性疾病，但也不可輕忽。

而在骨質疏鬆症的治療與預防上，葉文凌說，除簡單自我檢查，也可至醫院檢測骨質密度，由醫師判定並給予建議。而除了運動外，每日均衡的飲食攝取，如蛋白質與鈣質補充，是改善的最佳良方，再加上骨鬆藥物補助才會有效。

一天要攝取多少蛋白質？葉文凌說，一般人來說一公斤體重約得攝取0.8至1.2公克左右，但中年人以上或是有慢性疾病者，則約攝取1.5克的蛋白質。像一百公克的牛肉、豬肉，約含18克的蛋白質，但油脂比例也高，以一個70公斤成人來說，一天需要攝取105克蛋白質，若吃肉類，就得乘以五倍，但人不太可能一天吃一斤的肉，因此也可吃水煮蛋、魚類或豆類製品來補充，且油脂相對少。

而在運動上，葉文凌教在場民眾伸展、擺手、大步走等方式外，他也建議「跑走運動」，即以十分鐘為一個單位運動，民眾可以先快走，若覺得心跳速度掉下來，那就調整如兩分鐘跑、八分鐘走等方式調整，讓心臟能夠負荷、也達到運動度。