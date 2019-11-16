親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國民黨不分區名單確定 韓國瑜：跟民眾期待有落差

原本連鼓棒都握不住！10歲罕病童 擊鼓展現生命韌性　

2019-11-16 17:08聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

就讀小三的連敏哲，從小仰賴呼吸器呼吸、胃造口灌食，雙手連握筆都有困難，因熱愛打鼓，透過反覆練習突破身體限制，今天他在王月蘭慈善基金會頒獎場合上打鼓，以鼓聲傳達永不放棄的生命熱情。

財團法人王月蘭慈善基金會董事長王文洋，以大媽之名創辦的「財團法人王月蘭慈善基金會」，近10年來扶助逾千名弱勢學童，今年更首度開辦月蘭獎，頒贈10萬元獎助學金給12名優秀品德的清寒學童，共發出120萬元。王文洋表示，拉需要幫助的孩子一把，是基金會創立初衷，也是他的大媽、王月蘭女士再三叮囑，期許能回饋社會的心願，更盼能抛磚引玉，帶動社會「善」的能量循環，幫助更多弱勢孩子翻轉人生。

獲獎學童之一的連敏哲，因線狀體肌肉病變，從小就仰賴呼吸器及胃造口灌食，外出要靠電動輪椅加上近20公斤的維生設備，連爸爸說，敏哲接觸打鼓已經兩年多，一開始只是當復健活動，沒想到敏哲越打越有興趣，現在甚至還想自行作曲。

連媽媽回憶，當初幫兒子找音樂教室學鼓，困難重重，有些老師看到戴著呼吸器的孩子就拒收，還曾遇過有人揶揄「學打鼓沒想像中那麼簡單」，尋尋覓覓、四處探詢了兩年多，才終於找到願意教鼓的老師，因敏哲雙手握力不足，連握鼓棒都握不住，一首曲子常掉棒多次，透過辛勤練習，如今敏哲已經可以完整演出，自信享受著在舞台上發光發熱的模樣。

敏哲說，為了今天上台表演，練習了一個多月，很開心可以獲得獎助金，希望將來能繼續打鼓。

另一個獲獎學童李奕緯，今也在頒獎典禮上表演吹奏竹笛，小五的奕緯，3分多鐘的樂曲，吹奏起來絲毫不怯場，笛聲悠揚悅耳。奕緯說，要把今天的獎盃送給栽培他學樂器的奶奶，長大則想當竹笛老師。

獲頒王月蘭慈善基金會月蘭獎的李奕緯，今在頒獎典禮上吹奏他拿手的竹笛。記者葉冠妤/...
獲頒王月蘭慈善基金會月蘭獎的李奕緯，今在頒獎典禮上吹奏他拿手的竹笛。記者葉冠妤/攝影
分享
連敏哲從小仰賴呼吸器呼吸、胃造口灌食，光是想學打鼓都困難重重，家人尋尋覓覓老師將...
連敏哲從小仰賴呼吸器呼吸、胃造口灌食，光是想學打鼓都困難重重，家人尋尋覓覓老師將近兩年，敏哲也從原本連鼓棒到握不穩，到如今可以在台上完整演出。記者葉冠妤/攝影
分享
獲頒王月蘭慈善基金會月蘭獎的連敏哲，超越身體限制，今在典禮上打鼓，以鼓聲傳達永不...
獲頒王月蘭慈善基金會月蘭獎的連敏哲，超越身體限制，今在典禮上打鼓，以鼓聲傳達永不放棄的生命熱情。記者葉冠妤/攝影
分享
王月蘭慈善基金會今年首度開辦月蘭獎，由基金會董事長王文洋頒發每人10萬元獎助學金...
王月蘭慈善基金會今年首度開辦月蘭獎，由基金會董事長王文洋頒發每人10萬元獎助學金給孩童們。記者葉冠妤/攝影
分享

復健

相關新聞

感動比傷心多 器捐是給家人最後的禮物

2019-11-16 14:42

美食拼盤／「青樓」創意菜 一吃上癮

2019-11-16 13:57

美食拼盤／天冷吃鍋 一鍋暖到骨子裡

2019-11-16 13:56

美食拼盤／「食在好台」 品嘗記憶中美好滋味

2019-11-16 13:54

自助搬家不必求人

2019-11-16 13:37

薑薑好！ 醫師：是肌肉舒緩與痠痛恢復聖品

2019-11-16 13:31

器捐接力路跑 千人接棒傳遞愛

2019-11-16 13:13

「Uber之戰」租賃小黃互不讓 交部再拋網約車多派遣

2019-11-16 13:02

好市多拿鐵特價 他搶購一大車貼紙板「有人的別拿」

2019-11-16 13:00

錯過黃金治療期 肉毒桿菌中毒半年仍帶鼻胃管

2019-11-16 12:08

是我自己選擇分手…母驚見小六女「超狂情書」 網笑虧：爸爸選好槍了嗎？

2019-11-16 12:00

老天都賞臉 器官捐贈接力路跑千人響應

2019-11-16 11:07

傳星宇航空11月底搶先開票 旅行社回應了

2019-11-16 10:49

信用卡被盜刷怎麼辦？3步驟保障自己的權益

2019-11-16 10:21

在台北吃地瓜球都是「盤子」？網曝夜市價差好驚人

2019-11-16 10:16

星宇機上安全影片 看過的都跪在螢幕前了！

2019-11-16 09:00

明天變天！氣象局：下周水氣進來 濕到周末

2019-11-16 08:57

吳德榮：今溫差14度 第27號颱風下周恐生成

2019-11-16 07:40

張榮發基金會「陪跑」 帶更生人回家

2019-11-16 00:03

史上最晚 公費流感疫苗開打 自費預約踴躍

2019-11-15 23:55

超跑國道拖吊最高2萬元 明年上路

2019-11-15 23:55

長者變馬路三寶 恐是失智警訊

2019-11-15 23:51

學生打流感疫苗 可間接保護家人

2019-11-15 23:49

公費流感疫苗 雙北、宜蘭加碼 擴大施打族群

2019-11-15 23:31

健康你我他╱用對方法 改善乾癢

2019-11-15 23:20

治心律不整 台大醫院找到新利器

2019-11-15 23:16

食物過敏 疑與腸道菌叢有關

2019-11-15 23:14

科普好健康╱癌細胞缺氧 與癌症轉移的關係

2019-11-15 22:41

把握周六好天氣！東北季風增強 周一起北部東北部轉濕涼

2019-11-15 22:09

長照住宿機構補助 第一波收件1萬7000多機構申請

2019-11-15 20:45

失智諮詢量6年增四倍 近一成是年輕失智症患者

2019-11-15 20:14

化糞池炸裂？千年金黃銀杏空拍畫面美呆 評論狂歪樓網友笑炸：回不去了

2019-11-15 20:00

肺腺癌單一標靶藥續命 醫界找出六大關鍵因子

2019-11-15 19:34

南投今年流感已有8人死亡 疫苗分三階段施打

2019-11-15 17:37

台16線車禍石虎康復了 公總、特生野放追蹤

2019-11-15 17:35

超跑條款明年元旦上路 拖吊費1千5至2萬

2019-11-15 17:09

嚴重心律不整恐猝死 台大醫新方法為患者找活路

2019-11-15 16:57

他好奇哪個國家市容像台灣？ 網友指南韓：8成像

2019-11-15 16:50

美中談判轉趨樂觀 估汽、柴油將三連漲

2019-11-15 14:44
看更多

熱門文章

星宇機上安全影片 看過的都跪在螢幕前了！

2019-11-16 09:00

明天變天！氣象局：下周水氣進來 濕到周末

2019-11-16 08:57

全台首家「巴黎世家」OUTLET開進華泰名品城 11月16日開幕

2019-11-15 21:32

吳德榮：今溫差14度 第27號颱風下周恐生成

2019-11-16 07:40

金門又發現迷途小水獺 縣府後送台北市立動物園

2019-11-15 18:13

傳星宇航空11月底搶先開票 旅行社回應了

2019-11-16 10:49

史上最晚 公費流感疫苗開打 自費預約踴躍

2019-11-15 23:55

12米金錢豹溜滑梯太霸氣！統一時代耶誕變身「小賭城」

2019-11-15 19:31

在地人帶路吃麵線、香腸、甜不辣 逛新北歡樂耶誕城2家必嘗銅板價宵夜

2019-11-15 18:13

在台北吃地瓜球都是「盤子」？網曝夜市價差好驚人

2019-11-16 10:16

「Uber之戰」租賃小黃互不讓 交部再拋網約車多派遣

2019-11-16 13:02

把握周六好天氣！東北季風增強 周一起北部東北部轉濕涼

2019-11-15 22:09

肺腺癌單一標靶藥續命 醫界找出六大關鍵因子

2019-11-15 19:34

每日星座運勢／巨蟹三思後行有收獲　單身者桃花飛

2019-11-16 00:00

少女最愛微醺風味！台灣限定「芭樂柳橙沙瓦」全聯獨賣

2019-11-15 17:22

長者變馬路三寶 恐是失智警訊

2019-11-15 23:51

好市多拿鐵特價 他搶購一大車貼紙板「有人的別拿」

2019-11-16 13:00

南投今年流感已有8人死亡 疫苗分三階段施打

2019-11-15 17:37

科普好健康╱癌細胞缺氧 與癌症轉移的關係

2019-11-15 22:41

金門野生小水獺跨海治療 獸醫師保育員照顧要變裝

2019-11-16 07:17

薑薑好！ 醫師：是肌肉舒緩與痠痛恢復聖品

2019-11-16 13:31

失智諮詢量6年增四倍 近一成是年輕失智症患者

2019-11-15 20:14

信用卡被盜刷怎麼辦？3步驟保障自己的權益

2019-11-16 10:21

中高齡就業法三讀 年齡歧視最高罰150萬

2019-11-16 00:06

【母女之間】敏慧／老媽的祝福

2019-11-16 06:00

有錢人這樣吃！加入金箔海膽「和牛滷肉飯」奢華度爆表

2019-11-15 18:00

【我見我思】余蕙蘭／誰最懂你

2019-11-16 06:00

中高齡者及高齡者就業促進法今三讀 勞部：歷史性一刻　

2019-11-15 19:40

此生必去賞鯨名所！挪威The Whale宛如置身在鯨魚尾巴

2019-11-15 17:55

公費流感疫苗 雙北、宜蘭加碼 擴大施打族群

2019-11-15 23:31

長照住宿機構補助 第一波收件1萬7000多機構申請

2019-11-15 20:45

集集車禍石虎回家了 戴項圈肩負調查任務

2019-11-16 14:50

【親子之間】優果媽／以高蹺鴴為師

2019-11-16 06:00

超跑國道拖吊最高2萬元 明年上路

2019-11-15 23:55

台16線車禍石虎康復了 公總、特生野放追蹤

2019-11-15 17:35

老天都賞臉 器官捐贈接力路跑千人響應

2019-11-16 11:07

全球果實計劃第二波 微熱山丘新品日本青森「蘋果派」

2019-11-16 14:02

CP值超高！Jo Malone創始人、ZARA聯手推8款夢幻香水

2019-11-16 15:59

劉亞仁氣場好強 周冬雨BURBERRY佳節系列怎穿這麼帥

2019-11-15 17:19

下周天氣轉濕冷！居家換季「收納、除濕神器」快買一波

2019-11-16 13:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top