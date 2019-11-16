親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國民黨不分區名單確定 韓國瑜：跟民眾期待有落差

屏縣府擬訂電子菸自治條例 禁售18歲以下青少年

2019-11-16 16:26中央社 屏東縣16日電

全球因電子菸引發肺病案例激增，屏東青少年抽電子菸比例高於全國也高於成人，在中央修法空窗期，縣政府著手研訂自治條例，禁止在公共場所吸電子菸及不得販售18歲以下民眾。

屏東縣衛生局表示，依據國民健康署去年針對青少年吸菸行為調查統計，縣內國、高中生吸電子菸比率分別為2.9%（全國1.9%）及3.6%（全國3.4%），遠高於成人的0.2%（全國0.6%），儘管法令未開放電子菸（電子煙），但這項新興菸品顯然對青少年的吸引力遠高於成人，使用率也明顯高於成人。

衛生局指出，依目前法令，如果業者販售的電子菸產品含有尼古丁，可依違反藥事法分別裁處製造或輸入者10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金，販賣、供應者7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金；或是產品不含尼古丁卻宣稱具「幫助戒菸」「減少菸癮」等效能，依違反藥事法處60萬元以上2500萬元以下罰鍰。

衛生局說，至於電子菸外型似菸品形狀，可依違反菸害防制法對製造或輸入業者處新1萬元以上5萬元以下罰鍰，販售業者處1000元以上3000元以下罰鍰。

目前屏東共有10家電子菸實體專賣店，衛生局已不定期展開稽查工作，預計11月底全面完成稽查。

衛生局說，多數消費者多從網路上購買電子菸，實體專賣店業者為規避稽查，陳列的商品都是沒有違反法令的商品或不含尼古丁的菸油，如要購買「特殊產品」，除非熟識客人帶路，否則業者不會輕易販售。

衛生局表示，由於「菸害防制法修正草案」還沒通過立法，縣長潘孟安指示訂定屏東縣電子菸管理自治條例，透過禁止電子菸販售給未滿18歲者，及禁止在公共場所吸電子菸，降低青少年吸食電子菸人口。

電子菸衛生局屏東縣

相關新聞

感動比傷心多 器捐是給家人最後的禮物

2019-11-16 14:42

美食拼盤／「青樓」創意菜 一吃上癮

2019-11-16 13:57

美食拼盤／天冷吃鍋 一鍋暖到骨子裡

2019-11-16 13:56

美食拼盤／「食在好台」 品嘗記憶中美好滋味

2019-11-16 13:54

自助搬家不必求人

2019-11-16 13:37

薑薑好！ 醫師：是肌肉舒緩與痠痛恢復聖品

2019-11-16 13:31

器捐接力路跑 千人接棒傳遞愛

2019-11-16 13:13

「Uber之戰」租賃小黃互不讓 交部再拋網約車多派遣

2019-11-16 13:02

好市多拿鐵特價 他搶購一大車貼紙板「有人的別拿」

2019-11-16 13:00

錯過黃金治療期 肉毒桿菌中毒半年仍帶鼻胃管

2019-11-16 12:08

是我自己選擇分手…母驚見小六女「超狂情書」 網笑虧：爸爸選好槍了嗎？

2019-11-16 12:00

老天都賞臉 器官捐贈接力路跑千人響應

2019-11-16 11:07

傳星宇航空11月底搶先開票 旅行社回應了

2019-11-16 10:49

信用卡被盜刷怎麼辦？3步驟保障自己的權益

2019-11-16 10:21

在台北吃地瓜球都是「盤子」？網曝夜市價差好驚人

2019-11-16 10:16

星宇機上安全影片 看過的都跪在螢幕前了！

2019-11-16 09:00

明天變天！氣象局：下周水氣進來 濕到周末

2019-11-16 08:57

吳德榮：今溫差14度 第27號颱風下周恐生成

2019-11-16 07:40

張榮發基金會「陪跑」 帶更生人回家

2019-11-16 00:03

史上最晚 公費流感疫苗開打 自費預約踴躍

2019-11-15 23:55

超跑國道拖吊最高2萬元 明年上路

2019-11-15 23:55

長者變馬路三寶 恐是失智警訊

2019-11-15 23:51

學生打流感疫苗 可間接保護家人

2019-11-15 23:49

公費流感疫苗 雙北、宜蘭加碼 擴大施打族群

2019-11-15 23:31

健康你我他╱用對方法 改善乾癢

2019-11-15 23:20

治心律不整 台大醫院找到新利器

2019-11-15 23:16

食物過敏 疑與腸道菌叢有關

2019-11-15 23:14

科普好健康╱癌細胞缺氧 與癌症轉移的關係

2019-11-15 22:41

把握周六好天氣！東北季風增強 周一起北部東北部轉濕涼

2019-11-15 22:09

長照住宿機構補助 第一波收件1萬7000多機構申請

2019-11-15 20:45

失智諮詢量6年增四倍 近一成是年輕失智症患者

2019-11-15 20:14

化糞池炸裂？千年金黃銀杏空拍畫面美呆 評論狂歪樓網友笑炸：回不去了

2019-11-15 20:00

肺腺癌單一標靶藥續命 醫界找出六大關鍵因子

2019-11-15 19:34

南投今年流感已有8人死亡 疫苗分三階段施打

2019-11-15 17:37

台16線車禍石虎康復了 公總、特生野放追蹤

2019-11-15 17:35

超跑條款明年元旦上路 拖吊費1千5至2萬

2019-11-15 17:09

嚴重心律不整恐猝死 台大醫新方法為患者找活路

2019-11-15 16:57

他好奇哪個國家市容像台灣？ 網友指南韓：8成像

2019-11-15 16:50

美中談判轉趨樂觀 估汽、柴油將三連漲

2019-11-15 14:44
看更多

熱門文章

星宇機上安全影片 看過的都跪在螢幕前了！

2019-11-16 09:00

明天變天！氣象局：下周水氣進來 濕到周末

2019-11-16 08:57

全台首家「巴黎世家」OUTLET開進華泰名品城 11月16日開幕

2019-11-15 21:32

吳德榮：今溫差14度 第27號颱風下周恐生成

2019-11-16 07:40

金門又發現迷途小水獺 縣府後送台北市立動物園

2019-11-15 18:13

傳星宇航空11月底搶先開票 旅行社回應了

2019-11-16 10:49

史上最晚 公費流感疫苗開打 自費預約踴躍

2019-11-15 23:55

12米金錢豹溜滑梯太霸氣！統一時代耶誕變身「小賭城」

2019-11-15 19:31

在地人帶路吃麵線、香腸、甜不辣 逛新北歡樂耶誕城2家必嘗銅板價宵夜

2019-11-15 18:13

「Uber之戰」租賃小黃互不讓 交部再拋網約車多派遣

2019-11-16 13:02

在台北吃地瓜球都是「盤子」？網曝夜市價差好驚人

2019-11-16 10:16

把握周六好天氣！東北季風增強 周一起北部東北部轉濕涼

2019-11-15 22:09

肺腺癌單一標靶藥續命 醫界找出六大關鍵因子

2019-11-15 19:34

每日星座運勢／巨蟹三思後行有收獲　單身者桃花飛

2019-11-16 00:00

少女最愛微醺風味！台灣限定「芭樂柳橙沙瓦」全聯獨賣

2019-11-15 17:22

長者變馬路三寶 恐是失智警訊

2019-11-15 23:51

好市多拿鐵特價 他搶購一大車貼紙板「有人的別拿」

2019-11-16 13:00

南投今年流感已有8人死亡 疫苗分三階段施打

2019-11-15 17:37

科普好健康╱癌細胞缺氧 與癌症轉移的關係

2019-11-15 22:41

金門野生小水獺跨海治療 獸醫師保育員照顧要變裝

2019-11-16 07:17

薑薑好！ 醫師：是肌肉舒緩與痠痛恢復聖品

2019-11-16 13:31

信用卡被盜刷怎麼辦？3步驟保障自己的權益

2019-11-16 10:21

失智諮詢量6年增四倍 近一成是年輕失智症患者

2019-11-15 20:14

中高齡就業法三讀 年齡歧視最高罰150萬

2019-11-16 00:06

【母女之間】敏慧／老媽的祝福

2019-11-16 06:00

有錢人這樣吃！加入金箔海膽「和牛滷肉飯」奢華度爆表

2019-11-15 18:00

【我見我思】余蕙蘭／誰最懂你

2019-11-16 06:00

中高齡者及高齡者就業促進法今三讀 勞部：歷史性一刻　

2019-11-15 19:40

此生必去賞鯨名所！挪威The Whale宛如置身在鯨魚尾巴

2019-11-15 17:55

公費流感疫苗 雙北、宜蘭加碼 擴大施打族群

2019-11-15 23:31

長照住宿機構補助 第一波收件1萬7000多機構申請

2019-11-15 20:45

集集車禍石虎回家了 戴項圈肩負調查任務

2019-11-16 14:50

【親子之間】優果媽／以高蹺鴴為師

2019-11-16 06:00

超跑國道拖吊最高2萬元 明年上路

2019-11-15 23:55

老天都賞臉 器官捐贈接力路跑千人響應

2019-11-16 11:07

台16線車禍石虎康復了 公總、特生野放追蹤

2019-11-15 17:35

全球果實計劃第二波 微熱山丘新品日本青森「蘋果派」

2019-11-16 14:02

CP值超高！Jo Malone創始人、ZARA聯手推8款夢幻香水

2019-11-16 15:59

下周天氣轉濕冷！居家換季「收納、除濕神器」快買一波

2019-11-16 13:55

劉亞仁氣場好強 周冬雨BURBERRY佳節系列怎穿這麼帥

2019-11-15 17:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top