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父初餃子「歡樂食光」全國公益著色比賽 94人得獎

2019-11-16 14:33經濟日報 記者宋健生／即時報導

由邁絡藝能承辦的父初餃子「歡樂食光」全國公益著色比賽，今（16）日在台中市大墩文化中心舉行頒獎典禮，全台約2,000名參賽者中，共有94人得獎，競爭激烈。

此次活動，邀請全台小朋友一同共襄盛舉，參與公益著色比賽，小朋友們都卯足全力，發揮創意來著色，讓評審老師驚嘆連連。小朋友不只參加著色比賽，也參與公益活動，可說是一舉數得。

主辦單位佰得納國際執行長洪宗義表示，此次活動具有特別的教育意義，也讓小朋友們知道公益可以從小參與。父初餃子的名字就有”付出”的含意，希望能將這股風氣導入到各個企業，一同將這份「初心」延續到下一代。

洪宗義強調，父初餃子會延續公益的初衷，定期捐款送愛到各個地方，小小付出，大大公益，不忘初心。

今天的頒獎典禮，邀請到全國知名音樂家包括鄔汝蕙、陳乙文、陳宏林等老師，率領台中音樂屋室內樂團小朋友們一同來演出，高水準陣容，讓活動現場如同國家音樂廳等級的演出。

父初餃子不僅將每件作品都做好保存，更是每收回一張作品，捐款3元；不只如此，父初餃子也結合各界企業一同響應，參與捐款的企業及單位包括瓏昇實業、和和機械、二呆飯糰、瑛誼綠科技、阮春閔小兒科診所、威格國際保全、大讚資訊系統、萬代福影城及音樂屋室內樂團等。

捐款則由台中市社會局轉贈給台中市德幼兒少之家（天主教善牧社會福利基金會承辦）、向陽兒少之家（台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會承辦）、沙鹿兒少之家（迎曦教育基金會承辦）。

父初餃子「歡樂食光」全國公益著色比賽，今日在台中市大墩文化中心舉行頒獎典禮。記者...
父初餃子「歡樂食光」全國公益著色比賽，今日在台中市大墩文化中心舉行頒獎典禮。記者宋健生／攝影
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主辦單位佰得納國際執行長洪宗義(右一)與受贈單位代表合影。 記者宋健生／攝影
主辦單位佰得納國際執行長洪宗義(右一)與受贈單位代表合影。 記者宋健生／攝影
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公益捐款由台中市社會局轉贈給台中市德幼兒少之家、向陽兒少之家、沙鹿兒少之家。 記...
公益捐款由台中市社會局轉贈給台中市德幼兒少之家、向陽兒少之家、沙鹿兒少之家。 記者宋健生／攝影
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捐款台中市樂團

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