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感動比傷心多 器捐是給家人最後的禮物

2019-11-16 14:42中央社 台北16日電

器捐是離世者留給家人的溫暖禮物。器捐者家屬許靜文經歷不同親人的死亡經驗，深感器捐不僅助人重生，也幫助縮短悲傷期，只要想到「媽媽還在人間」，心中就有暖流。

器捐者家屬許靜文表示，因媽媽器捐的關係，只要想到「媽媽還在人間」且幫助到別人，心...
器捐者家屬許靜文表示，因媽媽器捐的關係，只要想到「媽媽還在人間」且幫助到別人，心裡感覺溫暖，悲傷期也比較短。中央社
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70歲的陳玉英在台北榮民總醫院工作40年，她在30多年前，確診鼻咽癌，接受治療後，口腔和鼻腔構造受到嚴重破壞，後遺症很多，如終生無法分泌唾液、吃麵包一定得配水，否則無法吞嚥；喝湯時，湯水會從鼻孔流出，且2耳陸續失聰，到晚年已全聾，社交生活大受影響。

陳玉英的女兒許靜文上午接受中央社記者訪問時說，近3年，媽媽時不時就會對她碎念：「如果我以後走了，我身上能用的器官都給別人用」。她都只是聽，沒太多感覺，還會勸媽媽「不要想太多」。

陳玉英今年離世，許靜文在傷痛之餘，接到器官協調師和社工師的慰問，才知道原來媽媽早已簽了器官捐贈意願書，家人也決定要遵照媽媽的心願，讓她遺愛人間。

許靜文說，媽媽的決定很了不起，可能因為媽媽長期在醫院工作，又深陷自身疾病後遺症所苦，捐出器官可以幫助其他正在生病的人，可以免於疾病的折磨。

許靜文原本也擔心高齡80餘歲的舅舅會因為心疼妹妹而不願接受器捐決定；沒想到舅舅也被感動，對全家人來說，幫媽媽器捐是一個完成媽媽遺願的旅程。

根據統計，每年有近萬人等待器捐。但許靜文說，器捐不只是幫助別人，同時也是幫助自己。在媽媽過世時，她心情很低落，器捐協調師和社工師想要談器捐的事情，她很震驚，本來還想說「一定要現在談嗎？」

但器捐師和社工師以溫馨、同理的方式陪伴，幫助許靜文和家人們處理相關流程，且給予悲傷輔導，讓他們覺得很安心，也知道媽媽的器官被珍惜地對待著，所有人都為了完成媽媽的心願而努力，讓她很感動。最後媽媽順利捐出一雙眼角膜，助有緣人重見光明。

「幫媽媽器捐，感動比傷心還要多」，許靜文表示，有別於其他家人離世的經驗，因媽媽器捐的關係，她只要想到「媽媽還在人世」且幫助到別人，心裡感覺溫暖，悲傷期也比較短。全家也因此受到感召，都簽署器官捐贈意願書。

北榮上午舉行器官捐贈感恩會，表達對器官捐贈者大愛精神的感謝與追思。受贈者陳山林說，因肝癌需要接受肝移植，有幸接受大愛器官，術後恢復良好，一定會認真、健康生活，期待自己也成為助人者。

器官捐贈社工

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