閱讀書房／看柯志明寫給爸爸柯旗化的家書 串連台灣史

2019-11-16 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



聯合晚報「悅讀書房」今天出刊，「好書上線」專欄介紹《跨越世紀的信號：書信裡的台灣史》 （貓頭鷹出版）。該書以一封書信史料為媒介，鋪陳當時台灣的歷史大事，是本書最具創意處。書中所收八封書信，年代廣從17到20世紀，各處不同政府統治及族群衝撞背景，也見挑選用心。其中也包括中央研究院社會學研究所特聘研究員柯志明年幼時寫給爸爸柯旗化的家書。

但全書八篇中，不同作者梳理時代與說故事的表現各異，小歷史與大歷史如何串連也須功力，其中以蘇峯楠等人較佳。另可惜雖以書信為源，完整內文卻多只放在附錄，參照不易。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

書中八封書信如下：

1. 里族河的冰冷大王：尋覓台灣早期史的另一面貌——荷蘭東印度公司通訊

2.誰主沈浮？1661至1683年的台灣——鄭經給荷蘭人的一封信

3.藍鼎元的預言書：番界內外的流動人群與社會——給清帝國的治台建議書

4.跨世紀的熾熱：1895年捲入世界浪潮的台灣——劉成良給劉永福的一封信

5.飄洋過海爭權利：政治社會運動的榮衰與分化——葉榮鐘給妻子的家書

6.菲島來信：台灣人在菲律賓群島的戰爭經驗——南洋兵的明信片

7.振衰起「幣」改土地：國民黨統治初期的經濟策略——陳誠與蔣中正的電函