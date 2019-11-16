悅讀書房/ 追求自由或被迫漂泊？看美國這群銀髮車居族

2019-11-16 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



聯合晚報「悅讀書房」今天出刊，「每月精選」好書精摘美國記者潔西卡．布魯德的《游牧人生》（臉譜出版）。本書難得地結合長期追蹤採訪、歷史爬梳、統計數據，讓美國這群特別在2008年金融海嘯後趨多的「車居打工族」浮出，人物細寫、社會結構探討兼具。比起近年流行的移動辦公室、遊牧世界概念與趨勢，這個以老年人為主的族群顯然連結的是美國1930年代經濟大蕭條後興起的拖車式房屋傳統，只是更受限於經濟窘境與勞動困境。

隨著故事書寫，作者不斷拋出老年、勞工、生活模式反思等問題，題題驚心，甚至也對該族群只有白人做出種族反思。書末在紐約市區也發現露營車，乃至直指貧富鴻溝是問題核心，又是場可再繼續的探尋。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

以下為書摘：

一直以來，流動工人，異鄉漂泊客、臨時工，騷動不安的靈魂始終存在。但如今，就在第二個千禧年的時候，出現了一幫新的流浪族。他們已經上路，從沒想過有朝一日竟然得去流浪，他們放棄了傳統的屋舍和公寓，改住進所謂的「帶輪的地產」裡―箱形旅行車、二手露營車、校車、旅行拖車，和普通的老式四門轎車。他們開車遠離曾是中產階級必須面對的棘手選擇，響如：你想要食物還是補牙？付房貸還是付電費？付車貸還是付藥費？繳房租還是繳學貸？買衣服禦寒還是買油料通勤？

對很多人來說，這答案一開始似乎都很極端。

既然不能幫自己加薪，那何不乾脆砍掉最大筆的支出算了？用四輪生活來取代磚造的住所？

有人稱他們是「無家可歸無家可歸的遊民」（homeless）。但新的游牧族（nomads）拒絕這個標籤。他們搬出一個全然不同的字眼自稱「無屋可歸的人」（houseless）。這夠簡單俐落了吧！

遠望之下，很多人會被誤認是開著露營車到處逍逢的退休人士。當他們偶爾犒賞自己去看場電影或上餐廳吃晚餐時，便完全融入人群。他們在心態上和外表上，有很大程度是很中產階級的。

他們的衣服是在自助洗衣店裡洗，他們加入健身房純粹是看上它們的淋浴設備，其中有很多人是因為多年的儲蓄被經濟大衰退洗劫一空才動身上路。為了加滿油箱和填飽肚子，他們超時工作，辛苦付出努力。在薪資固定和居住成本上揚的年代，為了活下去，他們索性將租金和房貸的枷鎖從身上解開。他們代表的是正在頑強求生的美國。（略）

這一切其實都有前例可循。早在1930年代中期，經濟大蕭條重創美國時，拖車式房屋就曾首度進入大量生產的模式。業餘愛好者和小批量製造商對一些奇特裝置的設計和製作，多年没間斷過，只是如今人氣突然暴增。「一開始，拖車式活動房屋只是 一種不太一樣的露營方式，後來人們發現其實可以定居裡頭。」《財富》雜誌兩年後這樣描述道。

在當時，有多達數百萬的美國人財產被剝奪，他們都跟後來的鮑勃有同樣的感觸。他們堅守社會契約到最後，但這制度卻令他們大失所望。於是其中一些人得到啟示：他們可以逃離租金的綑綁，搬進拖車式活動房屋裡，當個游牧族重獲自由。接下來那25年，美國人購買、或在自家車庫或後院，建造了150萬到200萬台的拖車式活動房屋。（略）