悅讀書房/ 追求自由或被迫漂泊？看美國這群銀髮車居族
聯合晚報「悅讀書房」今天出刊，「每月精選」好書精摘美國記者潔西卡．布魯德的《游牧人生》（臉譜出版）。本書難得地結合長期追蹤採訪、歷史爬梳、統計數據，讓美國這群特別在2008年金融海嘯後趨多的「車居打工族」浮出，人物細寫、社會結構探討兼具。比起近年流行的移動辦公室、遊牧世界概念與趨勢，這個以老年人為主的族群顯然連結的是美國1930年代經濟大蕭條後興起的拖車式房屋傳統，只是更受限於經濟窘境與勞動困境。
隨著故事書寫，作者不斷拋出老年、勞工、生活模式反思等問題，題題驚心，甚至也對該族群只有白人做出種族反思。書末在紐約市區也發現露營車，乃至直指貧富鴻溝是問題核心，又是場可再繼續的探尋。
以下為書摘：
一直以來，流動工人，異鄉漂泊客、臨時工，騷動不安的靈魂始終存在。但如今，就在第二個千禧年的時候，出現了一幫新的流浪族。他們已經上路，從沒想過有朝一日竟然得去流浪，他們放棄了傳統的屋舍和公寓，改住進所謂的「帶輪的地產」裡―箱形旅行車、二手露營車、校車、旅行拖車，和普通的老式四門轎車。他們開車遠離曾是中產階級必須面對的棘手選擇，響如：你想要食物還是補牙？付房貸還是付電費？付車貸還是付藥費？繳房租還是繳學貸？買衣服禦寒還是買油料通勤？
對很多人來說，這答案一開始似乎都很極端。
既然不能幫自己加薪，那何不乾脆砍掉最大筆的支出算了？用四輪生活來取代磚造的住所？
有人稱他們是「無家可歸無家可歸的遊民」（homeless）。但新的游牧族（nomads）拒絕這個標籤。他們搬出一個全然不同的字眼自稱「無屋可歸的人」（houseless）。這夠簡單俐落了吧！
遠望之下，很多人會被誤認是開著露營車到處逍逢的退休人士。當他們偶爾犒賞自己去看場電影或上餐廳吃晚餐時，便完全融入人群。他們在心態上和外表上，有很大程度是很中產階級的。
他們的衣服是在自助洗衣店裡洗，他們加入健身房純粹是看上它們的淋浴設備，其中有很多人是因為多年的儲蓄被經濟大衰退洗劫一空才動身上路。為了加滿油箱和填飽肚子，他們超時工作，辛苦付出努力。在薪資固定和居住成本上揚的年代，為了活下去，他們索性將租金和房貸的枷鎖從身上解開。他們代表的是正在頑強求生的美國。（略）
這一切其實都有前例可循。早在1930年代中期，經濟大蕭條重創美國時，拖車式房屋就曾首度進入大量生產的模式。業餘愛好者和小批量製造商對一些奇特裝置的設計和製作，多年没間斷過，只是如今人氣突然暴增。「一開始，拖車式活動房屋只是 一種不太一樣的露營方式，後來人們發現其實可以定居裡頭。」《財富》雜誌兩年後這樣描述道。
在當時，有多達數百萬的美國人財產被剝奪，他們都跟後來的鮑勃有同樣的感觸。他們堅守社會契約到最後，但這制度卻令他們大失所望。於是其中一些人得到啟示：他們可以逃離租金的綑綁，搬進拖車式活動房屋裡，當個游牧族重獲自由。接下來那25年，美國人購買、或在自家車庫或後院，建造了150萬到200萬台的拖車式活動房屋。（略）
哪怕股市已經回春，還是有新的經濟難民寫信給鮑勃，因為對他們來說，「無就業的景氣復甦」並没有帶來太大幫助。看來他們跟30年代住在拖車式活動房屋裡的那些人不大一樣，後者最後大多還是重回傳統的生活，住在屋子裡，但這一波新一代的游牧族卻打算就此此轉型，不再回頭。「對我們來說，錢的問題是最大的考量，尤其今天的經濟環境非常惡劣。」
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