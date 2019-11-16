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「Uber之戰」租賃小黃互不讓 交部再拋網約車多派遣

2019-11-16 13:02聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

俗稱 Uber 條款的「汽車運輸業管理規則」第103條之1將在12月1日正式開罰，交通部昨再表態對網約車開放多平台派遣「樂觀其成」，但對於租賃業盼再次延長期限，交通部強調「這次不會再延期」，12月1日將如期執法。

交通部與計程車、租賃車業者已開39場會議，下周二將召開第40場。據統計，目前全台1萬580輛Uber中已有3500輛加入車隊。不過計程車、租賃業仍互不相讓，交通部如一「拆彈」。

交通部最新統計顯示，與Uber合作的租賃車行有305家、車輛總數1萬580輛，其中包含車行自有車5427輛與駕駛靠行車5153輛。截至11月13日已有3500輛車加入Q taxi車隊，其中720輛已掛牌，大多以自有車為主。至於帶車靠行的車輛，交通部已鬆綁法人靠行，仍待租賃業者與車行議價。

Uber與計程車之戰從2013年4月開始，迄今六年雙方和解之路已到最後一哩。租賃業、計程車業目前爭議點，除了是否延長期限之外，計程車也希望訂定服務費上限。以台灣大車隊來說目前服務費為15％，近來喊出希望下調至10％，以照顧司機。交通部與車隊溝通後尚無結論，僅多數車隊傾向回歸市場機制，不硬性規定。

不過，業界對此分析，由於Uber平台服務費收取25％，大車隊看準Uber吃不下10％，才會盼以此繼續阻擋Uber經營。Uber雖然抽25％但回饋駕駛也多，若嚴格限制服務費上限，業者反而可能從其他名目收取。也有業者嘲諷「當初就是大車隊抽最兇也不覺得在壓榨司機，現在突然為了Uber要調降，是被逼急了？」

至於計程車隊也希望資訊平台納管，將計程車客運服務業在台落地。交通部表示，目前計程車客運服務業有管理機制，以Uber與Q taxi等車隊合作的營運方式，交通部是針對Qtaxi管理，按月要求提出營運服務報表、查核及保留資料。

另外，國內現行法規要求一人加入一間車隊，交通部今年初預告「Uber條款」時，曾提出將鬆綁現行「一人一車隊」限制，雖然鬆綁案，計程車駕駛職業工會都表達同意，但派遣協會反對，不過派遣協會幾乎都是車隊資方代表，對此，交通部鬆口，若網約車多派遣能讓駕駛增加收入，「交通部樂觀其成」。

Uber與計程車之戰走到最後一哩路。本報資料照片
Uber與計程車之戰走到最後一哩路。本報資料照片
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Uber計程車

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