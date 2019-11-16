錯過黃金治療期 肉毒桿菌中毒半年仍帶鼻胃管

2019-11-16 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



愛美是天性，近年國內醫美盛行，卻也暗藏密醫危機。北榮臨床毒物科主任楊振昌在「2019國際中毒研究發展研討會」分享，一對50多歲姐妹今年6月疑受價格低廉醫美療程吸引打肉毒桿菌，發生罕見的肉毒桿菌中毒，姐姐連口水都吞不下去，至今仍需帶鼻胃管。

研討會一連3天在北榮舉行，楊振昌表示，姐妹倆疑似由密醫執行的工作坊打肉毒桿菌，姐姐施打眼周及臉部除皺、妹妹則是單純打眼周。不料施打後5天，妹妹開始眼瞼下垂，無法向上看東西；姐姐則是四肢無力及吞嚥、發音困難，立刻赴診所就醫，但未能及時察覺是肉毒桿菌惹禍。

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楊振昌說，發病三周後，姐姐狀況越來越嚴重，甚至需仰賴鼻胃管餵食，才轉至北榮就醫。與其詳談後，懷疑可能是中毒桿菌中毒，病理檢驗也都符合。目前兩人皆出院，9月再追蹤時，妹妹已無症狀，但姐姐發音仍沙啞，且吞嚥困難改善幅度小，仍無法摘掉鼻胃管。雖有進步可能性，但恐怕還需要花費一年以上時間觀察。

疾管署副署長羅一鈞表示，雖地方衛生局努力想找出是否有其他受害者，但由於姐妹倆都表示是在路上被搭訕介紹，一時心動就跟陌生人搭上計程車前往，不知在何處下車，所以找不到工作坊。

國內過去接獲過食因型及創傷型肉毒桿菌中毒通報，但香港2016年5月接獲首例疑似在注射後發生肉毒桿菌中毒通報，截至今年11月累積17例通報疑似個案，其中11例曾到中國大陸接受注射。另中國大陸一篇文獻彙整2009年4月至2013年6月共有86例醫源性肉毒桿菌中毒個案，為現有文獻中累積個案數最多者。

楊振昌提醒，目前唯一的治療方式是在中毒一周使用抗毒素，如超過黃金期就無法使用，遭毒素入侵的神經僅能靠自身代謝，如該個案就無法使用抗毒素。