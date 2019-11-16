好市多拿鐵特價 他搶購一大車貼紙板「有人的別拿」
2019-11-16 13:00聯合新聞網 綜合報導
美式賣場好市多商品多是「俗又大碗」，因此深受國人喜愛，近日針對一款三合一拿鐵推出限時優惠，折扣達130元，讓民眾殺紅了眼瘋搶，甚至有直接搬回一車，還用紙板附註「有人的別再拿了」。其他網友表示，新莊、嘉義也有許多人在搶購，直言「我覺得沒那麼好喝，搶這麼多是做生意用嗎？」
一名網友在臉書社團「好市多經驗老實說」表示，他上午吃完早餐後，至好市多台中店購物時，發現一款三合一拿鐵正在特價，原價一箱629元，特價後只要499元，特價時間只到本月24日，售完為止。
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該網友表示，現場許多人瘋搶特價的三合一拿鐵，甚至有人搬買一車，約達20箱左右，還有人擔心被以為是上架商品，特別在購物車上以紙板附註「有人的別再拿了」。
誇張的搶購狀況讓網友傻眼，留言「應該是親戚朋友大家一起買」、「我覺得很普通」，也有人認為是搶來做生意用，還有人說「今天去新莊好市多，晚上快9點了，竟然還一大堆人在搬，而且每一個都搬好多，害我這個沒定力的，也跟著搬一箱，回家才想到，我不喝3合一，只喝掛耳咖啡，跟人家在搶啥啊？」
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