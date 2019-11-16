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張顯耀落馬！國民黨史首次不分區立委提名人被否決

老天都賞臉 器官捐贈接力路跑千人響應

2019-11-16 11:07聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

器官捐贈移植登錄中心董事長、健保署長李伯璋領跑下，2019第七屆器官捐贈接力路跑，今晨在大安森林公園舉辦，現場共千人響應，傳遞一棒接一棒的「捨得」器捐觀念。

「所有人say hi ，器捐 You & I」在黑妞教練帶領下，李伯璋與器捐中心執行長江仰仁、董事李明哲、立委陳曼麗等人，與台下逾千名參賽者拍手、跳躍齊做暖身操。現場有「星際義工隊」龐大陣容，變裝起跑相當吸睛。

國內大愛器官捐贈數遠不及有需求的人。截至今年11月10日止，等待器官移植人數為1萬011人，已接受移植者892人，愛仍須持續推廣，器捐中心決定透過路跑接力傳遞愛。

此次接力路跑分為個人健跑組及接力組，器捐董事長李伯璋，也與成大醫療團隊及腎臟移植病人李盈達，組成「三李鐵三角」接力齊跑。

住在新北市的林小姐，與林姓、郭姓姊妹淘組團參加一般接力組。林小姐說她是聯合報的會員而得知路跑訊息報名，雖只是短短六公里，仍是從一個月前就開始「姊妹特訓」練跑，認為活動很有意義。

與高雄長庚醫療團隊報名鐵三角組的鄭可萱帶著六歲兒子一起跑。她的先生徐瑄儒兩年前暑假遭逢車禍而腦死。當時她正帶著兒子在澳洲研習，得知噩耗時錯愕、悲痛，但想起她倆在10多年前已簽署器捐同意書，決定幫先生捐出眼球、心、肝、腎等器官組織，救了10多人。

「器捐，是場愛的接力賽。」鄭可萱說，她對兒子說，「爸爸是去月球火星執行任務」後續也帶著兒子參與大大小小的器官捐贈相關推廣活動。她說，因為她知道，先生的生命仍在這世上、以別的形式延續下去。

即將在年底卸任董事長的李伯璋感性的說，早晨來到路跑現場時，看到滿場民眾覺得很感動。他說前兩天驟冷，原擔心天氣不佳會減低民眾參與意外，好在連老天都賞臉，今天是個大晴天。

他回想自100年擔任器捐董事長至今，八年多過去，國內器官捐贈數明顯增加，顯示器捐與移植社會氛圍逐漸成形，民眾不只配合、也多了信任。且據「器官移植分配及管理辦法」，等待器官捐贈的人，如其配偶及三等親曾捐贈過器官，在病情嚴重度相同的情況下，可以優先獲得器官分配。但仍有進步空間。

逾千名參賽者齊做暖身操外；現場更有「星際義工隊」變裝起跑，龐大陣容相當吸睛。記者...
逾千名參賽者齊做暖身操外；現場更有「星際義工隊」變裝起跑，龐大陣容相當吸睛。記者簡浩正／攝影
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李伯璋與器捐中心執行長江仰仁、董事李明哲、立委陳曼麗等貴賓，與台下逾千名參賽者拍...
李伯璋與器捐中心執行長江仰仁、董事李明哲、立委陳曼麗等貴賓，與台下逾千名參賽者拍手、跳躍齊做暖身操。記者簡浩正／攝影
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一棒接一棒，起跑！在器官捐贈移植登錄中心董事長李伯璋領跑下，2019第七屆器官捐...
一棒接一棒，起跑！在器官捐贈移植登錄中心董事長李伯璋領跑下，2019第七屆器官捐贈接力路跑，今晨在大安森林公園舉辦，現場共千人響應。記者簡浩正／攝影
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2019第七屆器官捐贈接力路跑，今晨在大安森林公園舉辦，現場共千人響應，傳遞一棒...
2019第七屆器官捐贈接力路跑，今晨在大安森林公園舉辦，現場共千人響應，傳遞一棒接一棒的「捨得」器捐觀念。記者簡浩正／攝影
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器官捐贈路跑

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