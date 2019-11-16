那些年追的台鐵彩繪列車…2020鐵道月曆下周四開賣
2019-11-16 10:49
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
為慶祝新年到來，台鐵局今天宣布「2020年移動的風景」鐵道月曆將於下周四限量開賣，封面以蒸汽火車之王DT668拉開序幕，收錄13張珍貴列車行駛美景之攝影作品，鐵道迷務必把握機會！
台鐵局說，年度月曆發表向來為各界所期待，每年推出都能夠吸引民眾熱烈迴響。該鐵道月曆，嚴選全台各地曾經或正在路線上行駛的彩繪列車，收錄13張珍貴列車行駛美景，每張作品均為高畫質絕佳作品，具體呈現列車移動之美，列車、美景相得益彰，呈現移動的美好風景，讓人賞心悅目。
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台鐵局說，封面以蒸汽火車之王DT668拉開序幕，內頁為台鐵局與日本鐵道觀光紀念締結友好、觀光局台灣自行車節以及林務局國土生態綠網的保育工作等一系列彩繪列車的絕美攝影作品。
台鐵局說，該月曆全台限量發行1千份，每份售價新台幣250元，下周四上午10時開始販售。
台鐵局說，民眾可至台鐵夢工場旗艦店（台北車站西3門內）、台鐵夢工場松山店（松山車站地下1樓西側）、台鐵夢工場南港店（南港車站地下2樓）、台鐵夢工場花蓮店（花蓮車站3樓）、台鐵夢工場台東店（台東車站1樓大廳）、台鐵夢工場鳳山店（鳳山車站1樓大廳）、台鐵便當本舖（台北站、台中站、高雄站）選購。
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