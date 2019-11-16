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12強／最後一戰對決澳洲 王柏融未先發

傳星宇航空11月底搶先開票 旅行社回應了

2019-11-16 10:49聯合新聞網 綜合報導

星宇航空預計購進的空中巴士A350-1000廣體客機。圖／星宇航空提供
星宇航空預計購進的空中巴士A350-1000廣體客機。圖／星宇航空提供
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星宇航空預計明年1月23日首航，檳城、澳門和峴港三點齊發，上月初星宇新制服亮相，名伶風格讓人眼睛一亮，昨天機上安全影片曝光帶領乘客走進太空世界，也同樣造成轟動，但大家最關心的機票開賣時間，有傳雄獅旅遊將於11月底搶先開賣，雄獅對此回覆「確實有在洽談中，但目前尚未確認」。

因為星宇航空預計1月23日首航，首航航班預計在小年夜當天早上全數飛出，距離開航只剩下兩個多月時間，機票何時開賣也成為大家最關心的焦點，而根據星宇航空規劃，目前預計於12月開賣，但可惜的是外界原本預期董事長張國煒將會親自駕駛客機，開啟星宇歷史的一刻，但目前消息稱當天貴賓雲集，張國煒必須親自接待，分身乏術，而且開航已是春節連續假期，是旅客搭機的高峰，因此，開航時既不會有驚喜價，也不會有優惠價

雖然星宇航空表示12月開賣機票，但為了取得商機，各大旅行社票務中心早已做好準備，雄獅旅遊表示，預計11月25日開賣星宇航空三個航點，目前正在等星宇航空最後確認，至於是否會有變數，雄獅旅遊則說「目前尚未確認，要等星宇最後的確認。」

星宇航空張國煒

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