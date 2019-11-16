在台北吃地瓜球都是「盤子」？網曝夜市價差好驚人
2019-11-16 10:16聯合新聞網 綜合報導
吃起來QQ有嚼勁的地瓜球，是許多人逛夜市時必吃的小點心，但最近有網友發現，台北地瓜球小包就要50元，相較於高雄地瓜球一包只要10元，讓他覺得「在台北吃地瓜球的是盤子嗎？」文章一出也吸引網友熱議。
網友在PTT八卦版發文「為啥地瓜球可以賣這麼貴」，表示朋友跟他說高雄地瓜球一包只要10元，幾天前去逛台北某夜市時就順便看一下台北的價格，不看還好，一看發現小包的就要賣50元，而且還一堆人排隊，讓他無奈地說「在台北吃地瓜球的是盤子嗎」他也想到學校附近有一家地瓜球，每次都排到不行，不解地瓜球又貴又普通，怎麼還能吸引一堆人排隊買。
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網友看完紛紛留言討論「地瓜球頗賺的老實說」、「台北太便宜反而沒人要買」、「所以南部低薪啊」、「賣功夫的阿，現炸比較好吃」、「純手工一顆顆壓的，台北通化夜市一顆2元，想吃要預約等半小時」、「那是賣觀光客的，有人買就有人賣」、「五十真的很盤」、「超喜歡吃地瓜球，台南3小包50元」。
但也有人懷疑10元價格「南部夜市買一包也要30-50那來10？」、「六合夜市也50」、「高雄市區30-50都有」、「50的比較Q又扎實、放到涼在賣，不過都久久嘴饞吃一次」。
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