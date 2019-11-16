明天變天！氣象局：下周水氣進來 濕到周末
2019-11-16 08:57
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
明天開始變天。中央氣象局說，今天各地多雲到晴，明天水氣上來，東半部和恆春半島會有短暫雨。下周一鋒面通過，東北季風增強，降雨範圍變大，北部跟東半部都要注意，整體來說偏濕。中部以北空曠地區低溫下探14度，預計影響到下周末。
氣象預報員李孟軒說，今天天氣相當好，各地多雲到晴，僅要留意溫差大，白天高溫28到30度，低溫16到20度。
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李孟軒說，明天天氣開始會有一些變化，今年第26號颱風海鷗的水氣會上來，東半部、恆春半島留意短暫陣雨，北部也有可能會下，但比較少。氣溫方面，各地高溫與今天雷同，低溫約略降1到2度。
李孟軒說，下周一起鋒面通過，降雨範圍變廣，東北季風會一直影響到下周三，下周四則逐漸轉東風，整體來說還是偏濕，水氣會持續進來到下周末。中南部山區下周一到周五也會有局部短暫陣雨。
氣溫方面，李孟軒說，下周一溫度會下降，中部以北低溫約在16到17度，空曠地區可能下探14到15度，可以說不但轉濕轉涼。
颱風的影響，李孟軒說第25號颱風風神對台灣沒有影響，中颱海鷗到菲律賓後則會減弱，不過仍會為台灣帶來水氣。至於第27號颱風鳳凰是否會生成，李孟軒說下周比較明朗，目前沒有特別雲系出現。
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