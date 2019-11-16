吳德榮：今溫差14度 第27號颱風下周恐生成

2019-11-16 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



今天清晨輻冷卻效應明顯，但白天微熱，日夜溫差可能到14度之多。氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天各地晴朗無雲，明天東部半有局部雨機率，但下周一至周四有強東北季風南下，北部、東半部將有明顯降雨。

吳德榮說，今晨東北季風及冷空氣減弱，但各地雲少、輻射冷卻效應明顯，北台灣低溫反較昨晨降低。根據中央氣象局網站，截至上午7時桃園大溪12.6度，大台北的新北雙溪14.9度。中南部及東半部空曠地區的低溫也多比昨天清晨略低，花蓮光復最低溫只有12.3度。

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他說，今日夜溫差大，氣溫：北部15至29度、中部16至30度、南部18至31度、東部15至29度。下周日（17日）西半部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼；東半部有局部雨的機率。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周一至周四（18至21日）另一波強東北季風南下，北部、東半部因迎風面的抬升作用產生的雲雨，加上南海引進的中層水氣，將有明顯降雨。背風面的中南部中層雲增多，也有些零星短暫飄雨的機率、主要在山區。

他說，下周一、二北台灣氣溫遽降，白天高溫將首度降至20度左右，溫差小、整天濕冷，要注意保暖；其他地區因雲多，白天氣溫亦下降、轉涼。下周三、四冷空氣減弱、氣溫緩升，北台灣仍濕涼微冷。

颱風動態方面， 第26號颱風海鷗，未來通過呂宋島北端，轉西南西，但對台無直接影響。另外，多國模式都模擬下周三、四前後，菲律賓東方又有熱帶擾動發展，如果形成將是第27號颱風；今年的颱風生成總數，也將超過歷年平均數的26.3個。