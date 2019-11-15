學生打流感疫苗 可間接保護家人

今年公費流感疫苗首度升級為四價，全國第一批昨開打。醫師鼓勵學童施打。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

公費流感疫苗第一階段施打對象為學生及醫護人員，台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，校園容易出現群聚疫情，學童帶病毒回家，恐感染家中抵抗力低的幼兒或老年人，因此校園集中接種也可間接保護其他高風險族群；而醫事人員若生病容易傳給抵抗力較弱的病人。

臨床顯示，長者等免疫力較差者接種疫苗後，約半年至一年保護力就會完全消退，但健康的年輕人接種，只要流感病毒相符，未出現變異，甚至在接種後的第二年或第三年，都還能擁有保護力，因此鼓勵學生接種。

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少數學生於校園接種疫苗時，可能出現暈眩、噁心感等暈針反應，李秉穎解釋，暈針通常是出自於對打針的心理壓力與恐懼，轉化成生理症狀，與疫苗安全性無關。

公費流感疫苗昨起正式開打，但自費疫苗早已搶翻天，馬偕等醫院自費流感疫苗早已告罄，需再等下一波進貨，台北榮總仍有自費流感疫苗，但不含掛號費、注射費等，一劑就要價九百五十元。若想省錢施打自費流感疫苗，建議最近如至大醫院看家醫科、內科、泌尿科時，順便要求打自費疫苗，就能省下掛號費。

今年自費流感疫苗比去年還貴，各大醫院一劑自費四價流感疫苗皆需九百到九百五十元，還不包含掛號費以及注射費。以醫學中心而言，掛號費約五百元，施打一劑自費流感疫苗，就須一千四百元到一千五百元左右。

部分醫院則對專程打疫苗的民眾，減收相關費用，以長庚為例，掛號費加診療費為兩百元，一劑流感疫苗九百五十元，額外加注射費卅五元，全部收費一千一百八十五元。