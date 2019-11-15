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把握周六好天氣！東北季風增強 周一起北部東北部轉濕涼

2019-11-15 22:09聯合報 記者陳智華╱即時報導

北部及東北部快變天了，把握明天(周六)好天氣。

氣象局指出，明天（１６日）東北季風減弱，水氣仍少，各地大多為晴到多雲；清晨各地低溫約１６至２０度還是偏涼，白天高溫約２７至３１度，感受舒適溫暖，但日夜溫差偏大，應留意氣溫變化適時增添衣物。

氣象局說，周日(17日)海鷗颱風外圍一些水氣北上，北部、東半部及恆春半島將轉為局部短暫陣雨天氣，中南部為多雲；清晨各地氣溫仍較涼，白天感受舒適到溫暖，各地高溫約27至31度。

下周一(18日)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，低溫只有16、17度，其他地區早晚也有涼意；除鋒面伴隨的水氣，海鷗颱風也提供一些中層水氣，北台灣有短暫陣雨，花東及中南部山區也有局部短暫雨，中南部平地雲量也增多。

下周二、下周三(19日、20日)東北季風影響，北部、東半部及中南部山區有短暫雨，中南部平地多雲；氣溫方面，北台灣整天偏涼，尤其下周二北台灣即使高溫也只有20度上下，下周三氣溫稍微回升，中南部地區早晚仍有涼意。

東北季風增強，周一起北部及東北部轉濕涼，要把握周六好天氣。本報資料照
東北季風增強，周一起北部及東北部轉濕涼，要把握周六好天氣。本報資料照
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高溫氣象局

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