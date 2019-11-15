長照住宿機構補助 第一波收件1萬7000多機構申請

2019-11-15 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



衛福部日前釋出長照利多，長照大傘過去一直沒有照顧到的住宿式機構，拍板補助，每年最高可領6萬元，第一波申請截至今天為止，衛福部統計至昨天，已有1萬7000多家機構申請，占整體的1／3，衛福部長照司將於12月底以前，將第一波補助費用核發給申請人，尚未申請後續仍可申請。

依照先前行政院核定的補助規定，機構住民從今年1月起入住天數累計滿90天以上即可符合資格，每年最高可領6萬元補助，補助核發的方式以匯款或是記名支票，直接補助機構住民。

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衛福部長照司司長祝健芳表示，目前協助申請辦理補助的多為機構，機構必須要將當初簽約者找來協助申請，部分簽約者可能是機構住民，但目前狀態已臥床或意識不清，沒辦法完成申請補助的程序，導致部分申請上會有一定的難度。

因此，衛福部於12日修正「住宿式服務機構使用者補助方案」，補助發給對象從原本的「使用機構者」改為「申請人」；並加註使用機構者本人確無金融帳戶，可簽具委託書委託本補助費用以匯款方式發放至受委託人金融帳戶，但另需檢附相關文件的特殊樣態之處理方式。

衛福部長照司副司長周道君，第一波申請到今天結束，第一波申請的補助最快12月底以前核發，後續仍可持續申請，祝健芳表示，修改補助方案後，相信後續的申請會更加順利。