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失智諮詢量6年增四倍 近一成是年輕失智症患者

2019-11-15 20:14聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

我國失智症人口約28萬人，衛福部與台灣失智症協會設置「失智症關懷專線」超過10年，服務量逐年增加，今年一到十月的諮詢電話量，與六年前同年相比成長超過四倍，其中，年輕失智症患者的諮詢量也增加，占今年一到十月的電話量的8％，且疑問也比一般失智症高，凸顯年輕失智症患者的需求以及困境。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，近年年輕型失智症的患者日趨增加，從今年的失智症關懷專線內容就可以略知一二，今年一到十月的諮詢電話量為5774通，其中483通是諮詢年輕型失智症問題。

從通話長度以及問題分析，年輕型失智症患者比一般失智症更加恐慌。湯麗玉說，一般而言，諮詢電話平均問2.1個問題，時間皆在10分鐘以內結束，分析詢問年輕型失智症電話的時間，每通平均諮詢3.36個問題，近6成的諮詢時間超過15分鐘，遠超過一般的平均值。

湯麗玉表示，一般詢問失智症問題，多是如何解決失智者易怒、不安，或是行為重複的問題，而年輕型失智症不只會面臨情緒問題，還有工作、經濟等問題。

台灣失智症協會理事陳達夫表示，65歲以下確診為失智症就為年輕型失智症，年輕型失智症與老年失智症面臨到的問題相同，且年輕型失智症更難早期發現，常花3到4年才確診，他呼籲，當出現工作表現突然出現嚴重記憶上的問題時，就應該要懷疑是年輕型失智症。

年輕型失智症照顧者張鎮華說，太太一直是職場女強人，記憶力比他還強，忘記誰的電話，只要問太太就能馬上得到答案，但九年前，太太突然拿著一疊開會資料，請他幫忙畫重點，因為她看不懂。就醫確診為年輕型失智症，當時家庭就面臨到經濟、生活自理能力等問題。

衛福部長照司長祝健芳說，年輕型失智症不僅對家庭會出現照顧負擔，連帶也可能影響家庭經濟，若是在壯年時期就發生失智，患者同時也是家庭支柱，整個家庭都可能因此垮掉，未來希望能與勞動部討論，如何讓年輕型失智患者，在確診後也能持續發揮工作能力，不單單只是回到家中接受照顧，並呼籲民眾若有失智問題，在上班日的早上9點到晚上9點都可以撥打0800-474-580。

失智友善推廣大使謝祖武（左起）、台灣失智症協會理事陳達夫、台灣失智症協會秘書長湯...
失智友善推廣大使謝祖武（左起）、台灣失智症協會理事陳達夫、台灣失智症協會秘書長湯麗玉、衛福部長照司長祝健芳、年輕型失智症照顧者張鎮華，呼籲民眾有失智問題可撥打失智諮詢專線0800-474-580。記者陳雨鑫／攝影
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失智症患者

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