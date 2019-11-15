失智諮詢量6年增四倍 近一成是年輕失智症患者

2019-11-15 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



我國失智症人口約28萬人，衛福部與台灣失智症協會設置「失智症關懷專線」超過10年，服務量逐年增加，今年一到十月的諮詢電話量，與六年前同年相比成長超過四倍，其中，年輕失智症患者的諮詢量也增加，占今年一到十月的電話量的8％，且疑問也比一般失智症高，凸顯年輕失智症患者的需求以及困境。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，近年年輕型失智症的患者日趨增加，從今年的失智症關懷專線內容就可以略知一二，今年一到十月的諮詢電話量為5774通，其中483通是諮詢年輕型失智症問題。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

從通話長度以及問題分析，年輕型失智症患者比一般失智症更加恐慌。湯麗玉說，一般而言，諮詢電話平均問2.1個問題，時間皆在10分鐘以內結束，分析詢問年輕型失智症電話的時間，每通平均諮詢3.36個問題，近6成的諮詢時間超過15分鐘，遠超過一般的平均值。

湯麗玉表示，一般詢問失智症問題，多是如何解決失智者易怒、不安，或是行為重複的問題，而年輕型失智症不只會面臨情緒問題，還有工作、經濟等問題。

台灣失智症協會理事陳達夫表示，65歲以下確診為失智症就為年輕型失智症，年輕型失智症與老年失智症面臨到的問題相同，且年輕型失智症更難早期發現，常花3到4年才確診，他呼籲，當出現工作表現突然出現嚴重記憶上的問題時，就應該要懷疑是年輕型失智症。

年輕型失智症照顧者張鎮華說，太太一直是職場女強人，記憶力比他還強，忘記誰的電話，只要問太太就能馬上得到答案，但九年前，太太突然拿著一疊開會資料，請他幫忙畫重點，因為她看不懂。就醫確診為年輕型失智症，當時家庭就面臨到經濟、生活自理能力等問題。