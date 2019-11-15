年輕型失智症服務缺乏 關懷專線進線多

2019-11-15 20:13 中央社 台北15日電



失智症關懷專線服務超過10年，失智症協會秘書長湯麗玉今天說，近來諮詢年輕型失智症者愈來愈多，因照顧很不容易，且服務資源相對少，政府應重視。

台灣失智人口已超過28萬人，衛生福利部與台灣失智症協會合作，提供上班日一天12小時的失智症關懷專線服務（0800-474-580 失智時，我幫您）。根據失智症關懷專線統計，近年來關於年輕型失智症的諮詢來電愈來愈多，諮詢的時間及問題都比老年型失智症多。

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湯麗玉在記者會表示，來電諮詢常見的問題包含失智者易怒、不安、重複行為時該怎麼處理、如何與失智者溝通、年輕型失智者的服務模式，以及工作問題、經濟問題等。年輕型失智者照顧不易，比老年型帶來更多的困擾。

年輕型失智症照顧者張鎮華分享，罹患失智症9年的太太原本是企業主管，非常聰明，有天卻突然讀不懂文件，且常問相同問題、忘記重要會議時間、且有被偷妄想，性格大幅改變。

張鎮華一開始沒有聯想到失智症，直到同事介紹才就醫，太太在57歲確診阿茲海默症。但因太太不習慣與長輩一起上課，又一直找不到適合年輕型失智者的課程，直到接觸台灣失智症協會的Young記憶會館，整體狀況才比較平穩。

擔任失智症關懷專線代言人的藝人謝祖武在記者會也分享，失智症對家庭衝擊很大，因失智者常有問題行為，導致許多家庭衝突，需要政府與民間更多的幫助與支持。希望大家覺得不孤單，照顧有壓力時也不要把過錯歸於自己，因為很多人在同一條船上。

謝祖武說，透過失智症，他也更了解世事無常，凡事更需做好準備。當有失智症相關問題時，可以撥打失智症關懷專線尋求進一步協助。

台大醫院神經內科主治醫師陳達夫表示，失智症並非老年人專利，年輕人也可能失智。年輕型失智者指的是65歲以下確診失智症者，全台推估約萬人。

陳達夫說，約有1/3年輕型失智者早期徵兆並非是記憶障礙，且臨床症狀多變，家人往往一開始沒發現，而延遲確診時間，最後花費3至4年才確診失智症，讓家屬十分煎熬。

陳達夫表示，若發現中壯年人在記憶、定向感、語言、情緒、判斷力、個性上與過去有明顯改變，請留意可能是失智症的早期徵兆，應及早就醫治療，並透過相關服務獲得幫助。

湯麗玉則說，台灣目前針對年輕型失智者的服務量能仍極為缺乏，民間及政府應加速設立專屬年輕型失智者的服務，以減輕年輕型失智者家庭困擾。