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肺腺癌單一標靶藥續命 醫界找出六大關鍵因子

2019-11-15 19:34聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

62歲的周姓男子，7年前意外發現罹患肺腺癌，接受化學治療一年卻無效，改用口服標靶，但根據統計，多數肺腺癌患者使用一年標靶後就會產生抗藥性，但他連續使用至今，已超過6年，生活就像是一般人。

台灣胸腔暨重症加護醫學會今發表「單一肺癌標靶使用逾60個月臨床結果」，與國內八家醫學中心合作，分析131位持續使用第一代表皮生長因子受體突變標靶藥物的患者，可以使用超過60個月的影響原因，結果發現有六種原因，決定肺腺癌患者是否能使用單一標靶藥物超過五年。

高雄長庚職業醫學科主任、肺癌團隊召集人，也是台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長王金洲表示，六大關鍵因子分別為女性、日常體適能狀態、第四期肺癌患者接受手術狀態、是否有骨轉移、腦轉移或少量轉移性病變。

王金洲表示，台灣人因為表皮生長因子受體突變率高，約5到6成，由於突變機率高，醫師建議患者使用標靶的機會也高，針對這項臨床觀察的發現，反而對於台灣人受益，正在服用標靶藥物的患者，皆可以評估六大因子進而長期使用標靶藥，無須擔心抗藥性。

為增加民眾的參考依據，學會也會將六大因子製作成轉盤，讓民眾直接可以透過轉盤計算是否適合持續用標靶的概率。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長林孟志表示，這項研究最重要的是能協助更多病人，也讓患者能更安心使用標靶藥物。

台灣胸腔暨重症加護醫學會今發表「單一肺癌標靶使用逾60個月臨床結果」，找出六大關...
台灣胸腔暨重症加護醫學會今發表「單一肺癌標靶使用逾60個月臨床結果」，找出六大關鍵因子。記者陳雨鑫／攝影
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台灣胸腔暨重症加護醫學會將六大因子製作成轉盤，讓民眾直接可以透過轉盤計算是否適合...
台灣胸腔暨重症加護醫學會將六大因子製作成轉盤，讓民眾直接可以透過轉盤計算是否適合持續用標靶的概率。記者陳雨鑫／攝影
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患者肺腺癌肺癌

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