南投今年流感已有8人死亡 疫苗分三階段施打

2019-11-15 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投即時報導



隨著天氣轉冷，南投縣流行性感冒上周開始肆虐，南投衛生局指出，今年以來，流感重症已確診46例，死亡8人，都因未及即時接種新的流感疫苗；因此公費流感疫苗今天開打，先從學生族群及醫事人員率先起跑，12月8日起開放65歲以上老人及幼兒接種，明年1月1日起再開放其他符合的公費對象施打。

南投衛生局表示，全縣人口少，不同於一般大都會，計算流行閾值的分母也小，但只要有個案產生，反映在數字上就會比較高，以第44周統計流感就診率11.31%，已逼近全國的流行門檻11.5%，不得不加強預防，並及早擴大辦理校園集中接種，提升接種品質與效率。

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由於病毒種類太多，去年公費流感全面接種三價流感疫苗，今年增加為四價流感疫苗，提供國人更周全的保護力，但因世界衛生組織疫苗選株延遲公告，受限疫苗生產期程，較去年延後一個月開放接種，南投縣南投縣今年度跟去年一樣，共可提供13萬7000劑公費疫苗。