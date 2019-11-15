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台16線車禍石虎康復了 公總、特生野放追蹤

2019-11-15 17:35聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

今年9月29日深夜一名民眾在台16線集集路段，發現一隻車禍的石虎臥躺於分隔島旁，她將石虎送到南投縣政府消防局後轉送特生中心，獸醫發現受傷石虎昏迷無反應、左耳腫脹，疑似暫時性視力喪失，經過調養後，公路總局今天宣布10月28日已在套上衛星發報項圈後野放

石虎是瀕臨絕種的一級保育類動物，活動區域以苗栗、台中、南投的淺山丘陵區為主。為減少石虎的路殺事故，公路總局在公路系統設置動物通道、防護網等，讓因公路發展受到影響的野生動物，也有一條可以安全行走的路。

交通部公路總局與農委會特生中心2017年起共同合作「中部地區友善道路改善計畫」，公路總局表示，有民眾今年9月底通報台16線南投集集路段拾獲之車禍受傷石虎，經特生中心急救並評估狀況良好後，本周由第二區養護工程處的傅立祥副處長打開籠門，讓年輕石虎順利回歸野外。

公路總局說，9月29日深夜一位熱心民眾洪小姐恰好路過台16線集集路段，發現分隔島旁有一隻躺臥的石虎，將個體送到南投縣政府消防局第三大隊水里分隊，由消防人員協助轉送至特生中心野生動物急救站。獸醫初診這隻受傷的石虎呈現昏迷無反應，左耳部位腫脹，疑似暫時性視力喪失。

幸運的是隔天就已經有反應，當人員靠近會有威嚇的行為表現。經過調養後恢復狀況良好。10月28日由研究人員幫牠套上了衛星發報項圈並做最後一次野放前的檢查，確認適應良好後進行野放，追蹤活動路徑，並配合在石虎活動熱區安裝自動相機所蒐集的資料，作為石虎生態研究基礎資料。

公路總局近年也與特生中心及中興大學合作研發「ＡＩ辨識系統」及「聲光波生物緩速設備」，建構出首部路殺預警系統，在台3線卓蘭石虎出沒熱區設置系統示範路段；藉由預警系統的運作，系統監測到車輛時，可透過聲光延緩石虎經過時間防治路殺。

公路總局已邀請特生中心辦理會勘，於石虎出沒熱區設置注意石虎告示牌，提醒用路人降低車速，公路總局更允諾將持續努力減緩石虎和其他野生動物路殺，讓所有使用道路的人及動物都有一條安全的道路。

野放影片：https://youtu.be/lJnYKVttdb4

受傷的石虎。圖／取自公路總局野放影片
受傷的石虎。圖／取自公路總局野放影片
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石虎野放集集

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