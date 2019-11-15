台16線車禍石虎康復了 公總、特生野放追蹤

2019-11-15 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



今年9月29日深夜一名民眾在台16線集集路段，發現一隻車禍的石虎臥躺於分隔島旁，她將石虎送到南投縣政府消防局後轉送特生中心，獸醫發現受傷石虎昏迷無反應、左耳腫脹，疑似暫時性視力喪失，經過調養後，公路總局今天宣布10月28日已在套上衛星發報項圈後野放。

石虎是瀕臨絕種的一級保育類動物，活動區域以苗栗、台中、南投的淺山丘陵區為主。為減少石虎的路殺事故，公路總局在公路系統設置動物通道、防護網等，讓因公路發展受到影響的野生動物，也有一條可以安全行走的路。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

交通部公路總局與農委會特生中心2017年起共同合作「中部地區友善道路改善計畫」，公路總局表示，有民眾今年9月底通報台16線南投集集路段拾獲之車禍受傷石虎，經特生中心急救並評估狀況良好後，本周由第二區養護工程處的傅立祥副處長打開籠門，讓年輕石虎順利回歸野外。

公路總局說，9月29日深夜一位熱心民眾洪小姐恰好路過台16線集集路段，發現分隔島旁有一隻躺臥的石虎，將個體送到南投縣政府消防局第三大隊水里分隊，由消防人員協助轉送至特生中心野生動物急救站。獸醫初診這隻受傷的石虎呈現昏迷無反應，左耳部位腫脹，疑似暫時性視力喪失。

幸運的是隔天就已經有反應，當人員靠近會有威嚇的行為表現。經過調養後恢復狀況良好。10月28日由研究人員幫牠套上了衛星發報項圈並做最後一次野放前的檢查，確認適應良好後進行野放，追蹤活動路徑，並配合在石虎活動熱區安裝自動相機所蒐集的資料，作為石虎生態研究基礎資料。

公路總局近年也與特生中心及中興大學合作研發「ＡＩ辨識系統」及「聲光波生物緩速設備」，建構出首部路殺預警系統，在台3線卓蘭石虎出沒熱區設置系統示範路段；藉由預警系統的運作，系統監測到車輛時，可透過聲光延緩石虎經過時間防治路殺。

公路總局已邀請特生中心辦理會勘，於石虎出沒熱區設置注意石虎告示牌，提醒用路人降低車速，公路總局更允諾將持續努力減緩石虎和其他野生動物路殺，讓所有使用道路的人及動物都有一條安全的道路。