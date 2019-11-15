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超跑條款明年元旦上路 拖吊費1千5至2萬

2019-11-15 17:09聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

交通部高速公路局今天宣布「超跑條款」明年元旦上路，若低底盤或昂貴車輛在國道發生事故或故障，將依底盤高度、新車價值收費，從1500元至2萬元不等。

低底盤或昂貴車輛於國道上故障或發生事故，執行拖救時需採用特殊輔助機具，作業時間也較久，且萬一造成車輛損傷，恐將產生鉅額賠償金之爭議；而原本高速公路之拖救費率尚未考量其特殊性。高公局新訂該等車輛之拖救費率，以鼓勵業者增加拖救該等車輛之作業能量，加速事件排除時效，並自明年1月1日起實施。

高公局表示，以今年10月12日國道3號北向22.7公里處木柵隧道內發生超跑缺油故障為例，因超級跑車價值昂貴，一般拖救車考量執行拖吊作業時若造成車輛損毀，恐將負擔高額修護費用，故不敢為該超跑執行拖救作業，致該車停於主線車道約3.5小時造成車流壅塞，影響用路人權益及社會時間成本甚鉅。

為解決低底盤或昂貴車輛於國道發生事故或故障之拖救作業延遲問題，並反映拖救該類車輛作業之高風險成本，高公局於今年4月12日邀集公警局及各特約拖救公司等相關單位召開會議，依底盤高度，以10公分、12公分、15公分為界，分4級距，及新車價值以200萬元、500萬元、1000萬元、2000萬元為界，分5級距訂定拖救基本費率表，分別為1500元至2萬元不等。

高公局修訂「國道小型車拖救費率表」已於今年11月11日公告，並訂於明年1月1日起實施，屆時國道各車種之拖救費率將更合理化，而預期配備特殊機具之拖救車，也會逐漸增加至符合市場機制之數量，進而提升事件排除時效，並增進行車安全與順暢。

高公局訂超跑條款。圖／高公局提供
高公局訂超跑條款。圖／高公局提供
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高公局訂超跑條款。圖／高公局提供
高公局訂超跑條款。圖／高公局提供
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國道小型車拖救費率。
國道小型車拖救費率。
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國道事故高速公路

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