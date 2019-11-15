嚴重心律不整恐猝死 台大醫新方法為患者找活路

2019-11-15 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



有嚴重心室性心律不整的患者，現行多以藥物控制，若效果不佳或產生副作用，往往須靠心導管電燒方式去除，但仍存有副作用及併發症的問題。

台大醫院今發表新成果，由心臟內科、影像醫學部與放射腫瘤科三科，跨科合作開發立體定位放射線治療術、又稱「光子刀」，能精準計算投放劑量與照射範圍，搭配影像導航系統，在治療前精準對位，來清除病灶並減少周邊組織損傷，目前已成功完成五例。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台大心臟內科主任陳文鍾表示，心因性猝死是心血管疾病患者常見死因，人會在數秒鐘內倒地並喪失意識，若當下不立即施予心肺復甦術或給予電擊，恐有腦死或送命可能；而嚴重的心室心律不整，正是心因性猝死的主因。

陳文鍾說，在藥物效果不佳或有副作用的情況之下，過去多以3D立體定位系統找到心室病灶，並以心導管電燒方式去除；但此微創手術成功率僅五到八成，且有約5%至10%會有併發症。台大醫院由心臟內科、影像醫學部與放射腫瘤科三科，所合作開發的立體定位放射線治療術，則是治療嚴重心室心律不整的新方法。