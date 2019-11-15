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嚴重心律不整恐猝死 台大醫新方法為患者找活路

2019-11-15 16:57聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

有嚴重心室性心律不整的患者，現行多以藥物控制，若效果不佳或產生副作用，往往須靠心導管電燒方式去除，但仍存有副作用及併發症的問題。

台大醫院今發表新成果，由心臟內科、影像醫學部與放射腫瘤科三科，跨科合作開發立體定位放射線治療術、又稱「光子刀」，能精準計算投放劑量與照射範圍，搭配影像導航系統，在治療前精準對位，來清除病灶並減少周邊組織損傷，目前已成功完成五例。

台大心臟內科主任陳文鍾表示，心因性猝死是心血管疾病患者常見死因，人會在數秒鐘內倒地並喪失意識，若當下不立即施予心肺復甦術或給予電擊，恐有腦死或送命可能；而嚴重的心室心律不整，正是心因性猝死的主因。

陳文鍾說，在藥物效果不佳或有副作用的情況之下，過去多以3D立體定位系統找到心室病灶，並以心導管電燒方式去除；但此微創手術成功率僅五到八成，且有約5%至10%會有併發症。台大醫院由心臟內科、影像醫學部與放射腫瘤科三科，所合作開發的立體定位放射線治療術，則是治療嚴重心室心律不整的新方法。

台大放腫科醫師陳苓諭表示，此治療術流程先由心臟內科醫師透過電生理檢查確定患者心律不整位置，再由影像醫學科醫師透過心臟影像檢查找出心肌病灶，最後由放射腫瘤科醫師接手，標定治療範圍與劑量，並投予放射治療，一次約15分鐘，治療過程無痛、無傷口，患者無不適感，且術後追蹤數月無不良反應，預期發生輻射晚期傷害的機率也不高。

台大醫院團隊整合心臟內科、影像醫學部、放射腫瘤科等資源，開發出治療嚴重心室心律不...
台大醫院團隊整合心臟內科、影像醫學部、放射腫瘤科等資源，開發出治療嚴重心室心律不整的新方法，已成功治療五例。圖／台大醫院提供
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台大醫院患者醫師

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