大聲說愛！7成三明治世代渴望與父母餐桌上自在聊天

現代人工作繁忙，記得有多久沒和父母好好聊天嗎？據桂冠實業與天下、康健雜誌共同合作針對三明治族群與父母做的2439份「親情互動關係調查」問卷，調查報告指出，與子女相處如同朋友般自在是兩個世代共同期望，三明治世代有超過7成的人期望達成，而祖父母輩與孩子相處也有高達近6成比例，顯見透過「餐桌時光」增進與父母互動，共享天倫為眾所期盼。

《桂冠實業》與天下、康健雜誌共同合作針對身為中生代的三明治族群及其父母進行一份「親情互動關係問卷調查」+ 小結一下結果 圖／聯合新聞網 提供 分享 facebook

三明治世代在還未成為父母前，面臨著許多壓力與挑戰，假日時只想放飛自我，找上三五好友出外遊玩，釋放累積壓力，隨著年紀增長，邁入家庭成為父母，嶄新生活由此展開。在已邁入大齡世代的父母眼裡，即便三明治世代已為人父母，卻總是心心念念，因為對爸媽來說子女永遠是長不大的孩子，兩個世代確實存在不少矛盾與誤會，此次透過街訪方式，讓三明治世代族群說出心裡話，重新搭起溝通橋樑。

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跨世代真心話 三明治世代 V.S. 大齡世代現身說 成為父母的三明治世代階層想在都市站穩腳步，確實面臨不少挑戰，如工作、家庭蠟燭兩頭燒等，是現代人急需解決問題。醫療業林先生分享，原以為有了小孩後會沒時間與父母相處，沒想到自己與父母相處時間反而變多，主因為祖父、祖母想來看孫女，加上現在工作忙碌需要爸媽幫忙帶小孩，算是另類因禍得福，但他也坦言，初為人父才了解到育兒真的很辛苦。家庭主婦林小姐說，娘家在高雄的她受限地緣，還是會盡量每個月抽時間與爸媽吃飯，分享小孩狀況及關心父母健康情形等，反而讓彼此關係更緊密。

關於下一代的教育問題，時常造成兩個世代矛盾，退休族楊奶奶提及，兩代人在照顧小孩觀念上有著明顯差異性，但她認為唯一不變的是儘早讓小孩學會「獨立」，培養獨立思維與做事方式，對未來成長大有助益。醫療業林先生指出，許多人在孩童時，無法理解爸媽的許多要求，但當自己成為父親後，也逐漸產生「萬事以小孩為主」觀念，多了很多原則與堅持，現在才能理解爸媽的苦心。

整體來說，珍惜與大齡世代父母相處時光已成為三明治世代共識，被問及與父母吃一頓飯最想說什麼？餐飲業林小姐表示，「很感謝爸媽對自己的栽培，小時候總是依賴著父母，直到現在有了小孩，也逐漸學習成為他人的依靠，這是條充滿酸甜苦辣的路，雖然辛苦卻是成長的開始，希望爸媽不再擔心。」餐飲業林先生笑著說，這是句簡單卻很難說出口的話，那就是「我愛你們！」年輕時我們把大多數時間花在自己身上，較少關心爸媽，現在自己有了小孩後，會更珍惜與爸媽相處的分分秒秒。

近年智慧型手機發達，科技冷漠已成為現代人普遍現象，但隨著三明治世代的身份轉變，讓兩個世代有了重新溝通機會，桂冠實業以餐桌觀察家的角色攜手媒體，聯合呼籲三明治世代的子女與大齡世代的父母，把握餐桌時光，透過家中新成員的到來與身分轉換之際，重新建立起兩代的溝通橋梁，打造更緊密的親子新關係。