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他好奇哪個國家市容像台灣？ 網友指南韓：8成像

2019-11-15 16:50聯合新聞網 綜合報導

有網友好奇想知道有哪個國家的市容跟台灣很像，其他網友紛紛點名南韓。照片為台北市容...
有網友好奇想知道有哪個國家的市容跟台灣很像，其他網友紛紛點名南韓。照片為台北市容。 圖／聯合報系資料照片
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每個國家的城市都有屬於當地的特色，台灣也很常被嫌棄市容很醜，不論是滿街招牌林立、機車太多、到處可見鐵皮屋，都讓人覺得不好看。有網友好奇的想知道「哪個國家的市容最像台灣？」貼文引來其他鄉民們的熱議，經過統整，多數人給的答案則是「南韓」。

原PO在PTT論壇表示常聽到台灣人把台灣的市容批評的一文不值，不過雖然嫌惡市容醜陋卻也不想改善，「因為這就是台灣特色」。他也問網友覺得哪個國家的市容最像台灣呢？而且是哪裡很像台灣呢？

許多網友紛紛點名南韓很像台灣，「南韓滿像的」、「首爾超像好不好」、「首爾就是比較多高樓的台北」、「首爾除了江南區，其他超像」、「看企鵝妹在南韓戶外直播，跟台灣有8成像」、「韓國就是機車比較少的台灣」；不過也有人提出兩者差異性，「挺像南韓的，但台灣房子看起來更破爛一些」、「南韓有些地方亂，但房子沒台灣這麼髒，台灣是亂、髒、舊又不維護，韓國或多或少會維護」。

還有人也點出其他地點，「認真說，印尼很多地方還比台灣好看一點」、「吉隆坡比台北漂亮多了」、「越南跟韓國平均差不多就是台灣」、「澳門開發較早的地方跟台中火車站前一模一樣」、「澳門，迷路狂走3小時一直有走在新北家附近的錯覺，都是五六層樓的老公寓、鐵窗、摩托車跟ok商店」。

PTT

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