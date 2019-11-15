謝世榮繪圖記錄手術傳承經驗 台中慈濟醫院展出
每一張手繪圖像都是一個生命！台中慈濟醫院心臟血管外科主任謝世榮，術後親手畫下手術圖，記錄過程並傳承經驗，展現醫師對病人的慈悲心，今天起在台中慈濟醫院大廳展出。
今年57歲的謝世榮在國小時曾勤練書法，寫的一手好字，大學時受邀擔任社團美編，他隨筆一畫，彩繪加上工整字體，成了美不勝收的海報，藝術創作成為他習醫生涯最大的樂趣。
台中慈濟醫院長簡守信致詞指出，醫院是讓病人能更貼近醫療的地方，透過醫師彩繪精巧逼真記錄，傳遞關懷，實屬難得。
謝世榮的患者陳姓婦人到場獻花，她拿出一張心臟手繪圖表示，「這是她的手術繪圖，也是醫師送給她的畢業證書」，她自述，謝世榮透過圖像解釋手術過程，並手寫注意事項，讓病人在接受治療時更安心。
謝世榮接受中央社記者採訪指出，外科醫生都會透過手術繪圖，記錄患者的手術過程，術後，他在開刀房趁著印象深刻時以鉛筆、簽字筆、彩色筆手繪記錄，大約15分鐘可畫好圖，只要看到手術繪圖，他就可以清楚知道患者的狀況。
「每場心臟外科手術都是重大手術，病人開刀是把命交給我們，所以必須要很負責的把醫療工作做好。」謝世榮認為，畫出開刀後看見的病灶以及治療做法很重要，將來病人有其他問題，醫師只要找回過去病歷，看到手繪圖畫就能清清楚楚，不用再次手術打開胸腔，無形中降低病人手術風險。
同為心臟外科醫師的余榮敏說，有些手術方式用文字講半天都不見得聽得懂，謝世榮的一張圖，就讓人一目了然，其他醫師能了解病人生什麼病、手術怎麼進行，手術繪圖記錄是他看過心臟外科醫師裡，畫得最好的一位。
從醫30多年，畫了逾千張手術記錄圖，謝世榮見圖就能把病情講得一絲不差，只因為每幅畫作都是一位病人面臨生死拔河的故事，也是他對待病人的醫者慈悲心。
慈濟醫院大廳即日起至12月20日，展示30多幅謝世榮的手術繪圖，依手術類型分為，冠狀動脈繞道手術等6種手術，另有3個特殊個案、病例報告系列以及教學與期刊論文系列等9項主題，加上中文簡單註解，一般人也能看懂專業記錄。
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