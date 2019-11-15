謝世榮繪圖記錄手術傳承經驗 台中慈濟醫院展出

2019-11-15 16:20 中央社 台中15日電



每一張手繪圖像都是一個生命！台中慈濟醫院心臟血管外科主任謝世榮，術後親手畫下手術圖，記錄過程並傳承經驗，展現醫師對病人的慈悲心，今天起在台中慈濟醫院大廳展出。

今年57歲的謝世榮在國小時曾勤練書法，寫的一手好字，大學時受邀擔任社團美編，他隨筆一畫，彩繪加上工整字體，成了美不勝收的海報，藝術創作成為他習醫生涯最大的樂趣。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台中慈濟醫院長簡守信致詞指出，醫院是讓病人能更貼近醫療的地方，透過醫師彩繪精巧逼真記錄，傳遞關懷，實屬難得。

謝世榮的患者陳姓婦人到場獻花，她拿出一張心臟手繪圖表示，「這是她的手術繪圖，也是醫師送給她的畢業證書」，她自述，謝世榮透過圖像解釋手術過程，並手寫注意事項，讓病人在接受治療時更安心。

謝世榮接受中央社記者採訪指出，外科醫生都會透過手術繪圖，記錄患者的手術過程，術後，他在開刀房趁著印象深刻時以鉛筆、簽字筆、彩色筆手繪記錄，大約15分鐘可畫好圖，只要看到手術繪圖，他就可以清楚知道患者的狀況。

「每場心臟外科手術都是重大手術，病人開刀是把命交給我們，所以必須要很負責的把醫療工作做好。」謝世榮認為，畫出開刀後看見的病灶以及治療做法很重要，將來病人有其他問題，醫師只要找回過去病歷，看到手繪圖畫就能清清楚楚，不用再次手術打開胸腔，無形中降低病人手術風險。

同為心臟外科醫師的余榮敏說，有些手術方式用文字講半天都不見得聽得懂，謝世榮的一張圖，就讓人一目了然，其他醫師能了解病人生什麼病、手術怎麼進行，手術繪圖記錄是他看過心臟外科醫師裡，畫得最好的一位。

從醫30多年，畫了逾千張手術記錄圖，謝世榮見圖就能把病情講得一絲不差，只因為每幅畫作都是一位病人面臨生死拔河的故事，也是他對待病人的醫者慈悲心。

慈濟醫院大廳即日起至12月20日，展示30多幅謝世榮的手術繪圖，依手術類型分為，冠狀動脈繞道手術等6種手術，另有3個特殊個案、病例報告系列以及教學與期刊論文系列等9項主題，加上中文簡單註解，一般人也能看懂專業記錄。