台灣人最愛五大自行車目的地 Booking.com今公布

2019-11-15 15:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



Booking.com看準近年來台灣人愛騎自行車的風潮漸盛，特別統計出「台灣人最愛五大自行車目的地」。包括中國桂林市陽朔縣、台灣台東縣 關山鎮、日本廣島縣 尾道鎮、台灣宜蘭縣 三星鄉、台灣花蓮縣 瑞穗鄉。（排名不分先後）。

以台東來說，台東的好山好水是親近大自然的最佳地點，關山屬於花東縱谷平原的一部分，夾在海岸山脈及中央山脈之間。沿途都能欣賞到綿延的金黃稻浪海，是想遠離都市塵囂的遊客最好的休憩之處。

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其中的「關山環鎮自行車道」是全台首座自行車專用道，全長12公里的都沿著清澈的小溪而行。可以沉浸在農村風光之中，途中還有別具風味的布農族聚落可供拜訪。

宜蘭是許多台灣人熱愛造訪的國內旅遊地之一，而宜蘭「三星鄉」可不僅只有蔥油餅受歡迎，其中「安農溪自行車道」也是許多親子共遊的家庭的熱門目的地，平坦的路徑讓小朋友們能輕鬆的騎著腳特車前進，廣闊的地平線則能盡享夕陽景致！此外，沿途的綠地可讓遊客在疲憊時停下來野餐休憩，十分推薦給想要親近大自然的遊客！

台灣花蓮縣瑞穗鄉，穿梭綠色隧道享受芬多精。「瑞穗自行車道」是一條可以輕鬆慢騎的自行車道，在整段路線當中，會經過許多條綠色隧道，遊客可以大口呼吸充滿芬多精的空氣。

在自行車道中，可以深度體會花蓮的恬靜鄉村風情，沿途人煙稀少的特點更能使遊客有好好放空的機會。延途經過瑞穗農場，還可與動物們近距離離接觸，可說是喜歡悠閒放空旅行的首選。