親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

12強／複賽最終戰拚澳洲 洪一中點名胡智為先發

國民黨不分區提名引發反彈 郝龍斌開槍：吳敦義應退出

台灣人最愛五大自行車目的地 Booking.com今公布

2019-11-15 15:12經濟日報 記者 蕭君暉／即時報導

Booking.com看準近年來台灣人愛騎自行車的風潮漸盛，特別統計出「台灣人最愛五大自行車目的地」。包括中國桂林市陽朔縣、台灣台東縣 關山鎮、日本廣島縣 尾道鎮、台灣宜蘭縣 三星鄉、台灣花蓮縣 瑞穗鄉。（排名不分先後）。

以台東來說，台東的好山好水是親近大自然的最佳地點，關山屬於花東縱谷平原的一部分，夾在海岸山脈及中央山脈之間。沿途都能欣賞到綿延的金黃稻浪海，是想遠離都市塵囂的遊客最好的休憩之處。

其中的「關山環鎮自行車道」是全台首座自行車專用道，全長12公里的都沿著清澈的小溪而行。可以沉浸在農村風光之中，途中還有別具風味的布農族聚落可供拜訪。

宜蘭是許多台灣人熱愛造訪的國內旅遊地之一，而宜蘭「三星鄉」可不僅只有蔥油餅受歡迎，其中「安農溪自行車道」也是許多親子共遊的家庭的熱門目的地，平坦的路徑讓小朋友們能輕鬆的騎著腳特車前進，廣闊的地平線則能盡享夕陽景致！此外，沿途的綠地可讓遊客在疲憊時停下來野餐休憩，十分推薦給想要親近大自然的遊客！

台灣花蓮縣瑞穗鄉，穿梭綠色隧道享受芬多精。「瑞穗自行車道」是一條可以輕鬆慢騎的自行車道，在整段路線當中，會經過許多條綠色隧道，遊客可以大口呼吸充滿芬多精的空氣。

在自行車道中，可以深度體會花蓮的恬靜鄉村風情，沿途人煙稀少的特點更能使遊客有好好放空的機會。延途經過瑞穗農場，還可與動物們近距離離接觸，可說是喜歡悠閒放空旅行的首選。

自行車車道台東

相關新聞

體驗科技用餐服務！桃機餐盤回收機器人美食街上工

2019-11-15 14:00

95萬劑公費流感疫苗已到貨 一張圖看今年開打時程

2019-11-15 12:28

她切開柿子發現「滿滿黑點」 行家曝：高級貨！

2019-11-15 09:19

公費流感疫苗 首批今起施打

2019-11-15 00:46

中南部空品 今起三天橘燈

2019-11-15 00:46

居家托育擬放寬 盼保母年輕化

2019-11-15 00:46

咖啡神預測「罰900元」他出門立馬收違停罰單 萬人笑瘋：牽線成功

2019-11-15 12:00

美中談判轉趨樂觀 估汽、柴油將三連漲

2019-11-15 14:44

公費疫苗今天開打 嘉義結合「返校」梗宣導接種

2019-11-15 14:29

公費疫苗升為四價 新北擴大族群明年1/1施打

2019-11-15 14:27

公費流感疫苗11月才施打 史上最晚

2019-11-15 14:24

客委會「不分區名單」令人失望 網友要怒吃小封肉

2019-11-15 14:17

學生公費流感疫苗今開打 注意重點看這裡

2019-11-15 13:58

公費流感疫苗今開打 長者要等到12月8日

2019-11-15 13:47

影／星宇航空機上安全影片曝光 像在看星際動畫電影

2019-11-15 13:33

長輩交通事故遽增 1-7月車禍死亡四成是長輩

2019-11-15 13:20

秋冬空氣品質差 5歲女童過敏性結膜炎

2019-11-15 12:24

流感疫苗開打第一天必來報到 護理師：保護自己與患者

2019-11-15 11:55

山林解禁提升山屋數量品質 太管處斥資7千萬推4年計畫

2019-11-15 11:33

去遊樂園只能吃速食？錯！迪士尼的下一步：照顧蔬食主義遊客！

2019-11-15 10:43

天冷長輩狀況多？5大要訣顧健康 醫：總之先賴床再說

2019-11-15 09:00

海鷗颱風周日間接影響帶雨 彭啟明：尚不致有共伴現象

2019-11-15 07:56

今明回暖以後 吳德榮：下周一、二北台灣高溫剩20度

2019-11-15 07:29

健康你我他／溫水澡、擦乳液 生活調理治皮癢

2019-11-15 00:52

為精準醫療打基礎 國衛院擬建國家級基因資料庫

2019-11-15 00:49

我的經驗／腳踝翻船骨折 走路不再急驚風

2019-11-15 00:38

公費醫師期滿續留偏鄉 最高月補助18萬

2019-11-15 00:19

出疹、泡泡眼、腿腫 1歲半罹腎病

2019-11-14 23:26

腳踝翻船骨折 糖尿病權威許惠恒從中學會慢活

2019-11-14 22:42

低醣高蛋白便當正夯 份量少要價180元嚇壞他

2019-11-14 21:04

免治馬桶是用髒水沖屁股？ 爸爸一句話引網友激辯

2019-11-14 20:23

芭樂銷美國果農觀望 「成本高價格勢必要提升」

2019-11-14 19:24

將大量進口花生？農糧署長保證沒進口、要抓假消息

2019-11-14 19:22

160公分國二男想當林書豪 就醫檢查才知「早已長完了」

2019-11-14 18:57

人蔘補氣 醫：非人人適合

2019-11-14 18:26

影／深夜蜘蛛人高壓的幕後 高鐵特訓基地首度曝光

2019-11-14 17:31

這些捷運站變美了！IKEA首度改造3大熱門台北捷運站　

2019-11-14 17:07

精準醫療新紀元 國衛院擬建我國專屬基因資料庫

2019-11-14 16:48

毒癮寶寶、情緒創傷兒少增加...善牧人力成本增3成

2019-11-14 16:43
看更多

熱門文章

這些捷運站變美了！IKEA首度改造3大熱門台北捷運站　

2019-11-14 17:07

公務員40歲年薪百萬很窮？ 網曝最大優點「拿百萬等退休」

2019-11-14 16:13

到信義區看寶可夢皮卡丘遊行　還能把「皮卡秀」帶回家

2019-11-14 20:50

小孟塔羅：10年大運要把握！你的人生高峰何時出現？

2019-11-15 09:03

射手地位不保、水瓶開始倦怠？12星座年底要「小心這些事」

2019-11-14 16:18

月入55K為何兼差外送？ 31歲男曝生活血淚引共鳴

2019-11-15 12:23

她切開柿子發現「滿滿黑點」 行家曝：高級貨！

2019-11-15 09:19

菜鳥準時下班被主管踢出群組 網：台灣加班文化真是陋習

2019-11-14 16:41

今明回暖以後 吳德榮：下周一、二北台灣高溫剩20度

2019-11-15 07:29

火烤魂回歸！ 漢堡王高雄第一站地址確定 今年底前開幕

2019-11-14 22:10

客委會「不分區名單」出爐 網：比國民黨的更令人失望

2019-11-15 10:12

免治馬桶是用髒水沖屁股？ 爸爸一句話引網友激辯

2019-11-14 20:23

志玲姐姐送客禮服確定了！果然是穿夏姿．陳

2019-11-15 12:20

林志玲的婚紗應該就是它了 甜蜜「夫唱婦隨」正是主因

2019-11-15 10:24

「你米其林ㄟ」壓力大！「炒腰花不是同一頭豬」被客訴

2019-11-14 17:24

每日星座運勢／水瓶事業宜親力親為　財運旺盛光明

2019-11-15 00:00

低醣高蛋白便當正夯 份量少要價180元嚇壞他

2019-11-14 21:04

公費流感疫苗 首批今起施打

2019-11-15 00:46

【夫妻之間】布衣／我們的名字

2019-11-15 06:00

公費醫師期滿續留偏鄉 最高月補助18萬

2019-11-15 00:19

全台唯一24小時經營書店 誠品敦南店明年5月底熄燈

2019-11-14 16:24

天冷長輩狀況多？5大要訣顧健康 醫：總之先賴床再說

2019-11-15 09:00

95萬劑公費流感疫苗已到貨 一張圖看今年開打時程

2019-11-15 12:28

星宇航空機上安全影片曝光 3D動畫打造奇幻宇宙

2019-11-15 12:41

台中米其林確定！ 美食家：JL Studio、鹽之華呼聲高

2019-11-14 17:07

限量600盒！ GODIVA耶誕倒數日曆、經典耶誕小熊必搶

2019-11-15 01:02

腳踝翻船骨折 糖尿病權威許惠恒從中學會慢活

2019-11-14 22:42

皮卡丘現身家樂福！400項限定商品粉絲瘋搶

2019-11-14 19:48

正妹部落客超仙婚紗照曝光 「兩穿式」設計CP值好高！

2019-11-14 19:24

敦南誠品熄燈倒數200天 24小時書店新址明年4月揭曉

2019-11-14 17:09

穿牛仔褲出嫁？林志玲婚紗很可能出自這些品牌

2019-11-14 19:17

【生活點滴】逩地龍／摸螺挖蟹

2019-11-15 06:00

千人擠爆西屯家樂福！超狂福袋、生鮮蔬菜攬客力十足

2019-11-15 11:49

家樂福攜手台糖！首間合作門市插旗西屯15日正式開幕

2019-11-14 17:10

化學元素週期表登上台北101外牆 今晚亮相

2019-11-14 18:39

海鷗颱風周日間接影響帶雨 彭啟明：尚不致有共伴現象

2019-11-15 07:56

【我愛一個人煮-90】太陽臉／海鮮羹與生炒花枝羹

2019-11-15 06:00

《台北‧台中米其林指南》登場 最快2020年第2季發行

2019-11-14 16:39

女孩們不再嬌羞！「黑色衛生棉」時尚＆功用一次滿足

2019-11-14 17:38

到台北101高空搖滾開趴迎接2020 每人2500元限量8百張

2019-11-14 21:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top