美中談判轉趨樂觀 估汽、柴油將三連漲

2019-11-15 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／台北即時報導



美中貿易談判轉趨樂觀，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.1元及0.2元。若以中油本周油價來計算，下周調漲後零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.7元、95無鉛汽油每公升28.2元、98無鉛汽油每公升30.2元、超級柴油每公升24.6元。

美中貿易談判轉趨樂觀，加上沙烏地國營石油公司（Saudi Aramco）即將上市，帶動國際油價上漲，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.1元及0.2元，實際調整金額周日中午由中油公布為準。