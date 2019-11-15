學生公費流感疫苗今開打 注意重點看這裡
公費流感疫苗今天正式開打，第一階段施打對象為學生及醫護人員。疾管署再次提醒，預防流感最有效的方法為接種流感疫苗，學生在校園集中接種不需支付任何費用，家長於收到接種通知後可詳讀接種須知，鼓勵學生在校園接種。
●學生打疫苗 間接保護家中長輩、幼兒不中鏢
台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，學生群體活動密集，傳染機率高，染病後再將流感帶回家、傳染給家人，造成65歲以上長者及學齡前幼兒等重症高危險群中鏢。從傳染源頭開始阻斷，就能有效保護重症高風險族群。2009年H1N1大流行時，也是採優先接種高傳播族群。
對長者等免疫力較差者而言，接種疫苗約半年至一年保護力就會完全消退，但李秉穎說，若是一般健康的年輕人接種，如果流感病毒相符，未出現變異，甚至在接種後的第二年或第三年，都還能擁有保護力。
●國小至國高中學生非強制接種 詳閱通知書最重要
學生接種流感疫苗，屬自願性質，並非強制接種。除了本人須自願，也需家長在「流感疫苗接種通知說明及意願書」上勾選同意且簽名，才能接種流感疫苗，未經家長同意就不能接種。
為充分揭露流感疫苗相關資訊以保障學生及家長「知」的權利，各縣市政府衛生局均在校園接種網頁提供疾管署製作的「學生流感疫苗校園集中接種」相關常見問答，包括流感疫苗的成分、品質、安全性及副作用等共56題Q&A。籲請家長詳細閱讀，對流感疫苗有更完整的認識。
●暈針是出心理壓力與恐懼 與疫苗安全性無關
李秉穎說，學生於校園集中接種疫苗時，可能會出現暈眩、噁心感等暈針反應，暈針通常是出自於對打針的心理壓力與恐懼，轉化成生理症狀，與疫苗安全性無關，請家長無須過度擔心。
校方安排接種疫苗時，可先向學生說明流程並提醒接種前避免空腹；等待時可藉由音樂、影片或聊天等方式放鬆學生心情，並採取坐姿接種；接種疫苗後一旦發生暈針，建議先至休息區休息、緩解情緒，等不適症狀改善後再離開。
●打完針別趴趴走 原地觀察30分鐘沒事再離開
接種疫苗後有相當小的機率會發生立即型過敏反應，並導致過敏性休克。為了能在事件發生後立即進行醫療處置，接種疫苗後應於接種單位或附近稍做休息，並觀察至少30分鐘以上，待無不適後再離開。
接種後應注意有無超過48小時的持續發燒、呼吸困難、心跳加速、意識或行為改變等異常狀況，如有不適，應儘速就醫，告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考，並通報當地衛生局或疾病管制署。
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