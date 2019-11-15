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影／星宇航空機上安全影片曝光 像在看星際動畫電影

2019-11-15 13:33聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

星宇航空今天上午推出「StarWonderers星探者」機上安全影片，以擬真的3D動畫技術打造「星宇宇宙」，除有虛擬的星際航廈及星艦外，並創作了來自不同星球的星際旅人，以新穎又有趣的方式，讓旅客透過模擬飛機的「星探號」，熟悉機上各項安全事項。

星宇航空說，該機上安全影片，片長共計4分40秒，從籌備、角色設計、動作模擬、錄音、配樂到完成，歷經近二年時間。參與製作的團隊龐大，人員橫跨台灣、日本、香港等超過百位的規模。

星宇航空執行長翟健華表示，安全是航空公司最重要的碁石，機上安全影片的目的就是要讓旅客明瞭在飛機內應注意的安全事項，將嚴肅的飛安資訊透過3D動畫方式，將影片做的有趣、幽默、吸引目光，讓旅客在愉悅的欣賞過程中，將飛安觀念深植腦海，這才是這支影片最重要的價值。

大禧堂廣告總經理莊禧善表示，在2017年完成星宇航空企業識別及飛機塗裝設計後，星宇航空董事長張國煒立即提出拍攝安全影片的構想雛型，要環扣「飛行的夢想，不僅止於大氣層」的理念，決定從安全影片開始邁向無垠宇宙。

為了生動的詮釋機上人物，製作團隊特別創造了星際旅客StarWonderers （星探者），包括星宇機器人「蛋寶」、閤家出遊的「單眼家族」、長相如同背包的「背包客」、會隱形的「嘻嘻叔叔」、喜愛音樂的「雷鬼咖」及「腸客」等，這些角色未來也將不定期出現在星宇航空的各式文宣或社群中，擔任飛安大使的任務。

最後，星宇航空說，考量未來的飛航航點需求，該機上安全影片製作了中英文版、中日文版及手語版本，手語版將放在機上娛樂系統中，方便有需要的旅客隨時點選觀看，星宇航空官方YouTube頻道中也將同步上架。

欣賞星宇航空機上安全影片彷彿在看一場3D漫畫電影。圖／星宇航空提供
欣賞星宇航空機上安全影片彷彿在看一場3D漫畫電影。圖／星宇航空提供
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星宇航空機上安全影片角色正式亮相。圖／星宇航空提供
星宇航空機上安全影片角色正式亮相。圖／星宇航空提供
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星宇航空機上安全影片今天上午首映。圖／星宇航空提供
星宇航空機上安全影片今天上午首映。圖／星宇航空提供
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