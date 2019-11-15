長輩交通事故遽增 1-7月車禍死亡四成是長輩

2019-11-15 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



行政院政委林萬億。聯合報系資料照／記者王宏舜攝影 分享 facebook

銀髮海嘯正席捲台灣，2025年台灣每五人就有一人是65歲以上長輩。每個人皆希望能健康老化，但仍不可避免失智、失能將快速增加。行政院政委林萬億今出席活動時提及，今年一到七月65歲以上長者有多達656人，被車撞死或是行走在路上死亡，全民友善以及交通友善是接續要努力的目標；台灣失智症協會祕書長湯麗玉也說，此現象與失智未及時發覺有一定的關係。

衛福部長照司今於松山文創園區1號倉庫舉辦「全齡快樂進行市」展，提升國人認識長照專線1966以及理解高齡生活等。林萬億表示，長照制度至今仍如火如荼建置，1966年聯合國就提醒全球，各國都應該以全齡的概念，讓民眾提早理解人都會老，全民要相互幫助，老化不是只是65歲以上長者的問題。

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林萬億表示，每項制度都會有不足之處，行政院一定會盡其所能將不足之處補齊。根據最新的統計，今年一到七月65歲以上的老人，被車撞死或是因交通事故意外死亡者，總計有656人；其中54％因被機車撞傷或機車死亡、24％是走在路上被撞死，而老人死亡人數占一到七月交通事故全體死亡人數的40％。

湯麗玉表示，全台失智症確診率低，許多長輩根本不曉得自己罹患輕中度的失智症，她曾看過有位奶奶，搭乘公車於羅斯福路下車，奶奶疑似不曉得怎麼過馬路，直接設置在道路中間的公車專用道，開始往前直直走，獨自走在車輛穿梭的羅斯福路正中間。

湯麗玉表示，這類的案例非常多，一般機車騎士或是駕駛，遇到不守交通規則的長輩，會立刻長按喇叭表達不滿，有時還會帶髒話，罵長輩，讓可能有失智症的長輩會被嚇到駐足在原地，不知所措。她說，其實有些不守交通規則的長輩，很多都是失智潛在的人口，失智症協會也希望警察、交警在指揮交通的過程中，若遇到類似的情形，也許可以提醒個案家屬，異常的行為可能是失智症的警訊。

林萬億表示，對於長輩因交通事故身亡數明顯增加，將會積極解決交通上的問題，同時對於居住在沒有電梯公寓的長輩，也將主動協助他們，更加方便生活。