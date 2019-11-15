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公費流感疫苗今日開打 公費對象依時程接種

2019-11-15 12:49攝影中心 記者徐兆玄／即時報導

108年度公費流感疫苗自今天起分三階段開打，第一階段接種對象為國小至高中學生及醫事人員。疾管署上午舉行「守護健康」流感疫苗開打記者會，呼籲符合公費資格的民眾，於流感流行期來臨前，儘速依各階段時程完成流感疫苗接種。

今年公費流感疫苗今天開打，第一階段施打對象為學生及醫護人員，聯合醫院護理長林佩宜...
今年公費流感疫苗今天開打，第一階段施打對象為學生及醫護人員，聯合醫院護理長林佩宜上午接受流感疫苗接種。記者徐兆玄/攝影
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今年公費流感疫苗今天開打，第一階段施打對象為學生及醫護人員，台大醫院李秉穎醫師上...
今年公費流感疫苗今天開打，第一階段施打對象為學生及醫護人員，台大醫院李秉穎醫師上午接受流感疫苗接種。記者徐兆玄/攝影
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疾管署上午舉行「守護健康 2019 流感疫苗開打」記者會，行政院副院長陳其邁（左...
疾管署上午舉行「守護健康 2019 流感疫苗開打」記者會，行政院副院長陳其邁（左三）、衛福部次長何啟功（右三）、疾管署長者周志浩（右二）、台大醫院李秉穎醫師（左二）、聯合醫院護理長林佩宜（右一）藝人嚴立婷（左一）在會中合影。記者徐兆玄/攝影
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流感疫苗

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