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公費疫苗今天開打 嘉義結合「返校」梗宣導接種

2019-11-15 14:29聯合晚報 記者魯永明／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁(右)在祥和國小宣導行流感疫苗開打，與祥和跆拳道社團以跆拳道擊破力...
嘉義縣長翁章梁(右)在祥和國小宣導行流感疫苗開打，與祥和跆拳道社團以跆拳道擊破力道，打擊流感，啟動流感疫苗開打。記者魯永明／攝影
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今天全國公費流感疫苗同步開打！嘉義縣長翁章梁與疾病管制署南區管制中心副主任陳紫君，以及各階段接種對象代表，在太保市祥和國小參加流感疫苗開打宣導活動，一起為流感開打揭開序幕，邀請祥和跆拳道社團，以跆拳道擊破力道，與縣長及來賓一起打擊流感，啟動流感疫苗開打「學生、醫護、老幼」依序，為縣民健康把關。

衛生局為宣導民眾不要忘了接種時程，結合熱賣國片電影「返校」拍片手法，由衛生局同仁擔任演員，製作「你是忘記了，還是不知道要打針」宣導影片，提醒民眾一定要依照三階段開打時程，儘速至衛生所或合約院所接種，即可於流感高峰期前獲得保護力。

流感疫苗採分階段接種，今天起以高中職以下學生及醫護人員為首波的接種對象，接下來12月8日起65歲以上長者及學齡前嬰幼兒，明年元旦起為其他公費對象，上午祥和小朋友接種疫苗，部分小朋友看到護士感到害怕，閉上眼被扎針，護士喊不痛不痛！ 部分小朋友不閉眼勇敢被扎針，翁章梁在旁關心。

校園流感疫苗集中接種，委由部立朴子醫院、大林慈濟醫院、嘉義榮民醫院、慶昇醫院等四家醫院，今天起到明年1月3日進入校園接種，預計寒假前完成全數學校集中接種服務並達70%完成率。

由於流感病毒對兒童及青少年侵襲性很高，在校園常造成流行，影響學生上課權益，今年先完成校園學生集中接種，可間接保護其他高風險族群，降低社區整體流感死亡率與家中孩童的流感嚴重度。

流感疫苗衛生所翁章梁返校嘉義衛生局

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