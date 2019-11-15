95萬劑公費流感疫苗已到貨 一張圖看今年開打時程

2019-11-15 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



史上最晚接種公費流感疫苗終於在今天正式開打，第一階段施打對象為學生及醫護人員。衛福部疾管署表示，今年公費疫苗首度從三價升級至四價，共採購600萬劑，雖其他民眾還要等到12月及明年元旦才能接種，但預期明年一月才會進入流行期，按時程接種，仍可在高峰期前獲得足夠保護力。

衛生福利部疾病管制署上午舉行公費流感疫苗開打儀式，現場在行政院副院長陳其邁、衛福部次長何啟功、疾管署署長周志浩、藝人嚴立婷及其一歲九個月的女兒見證下，由台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎、台北市立聯合醫院護理長林佩宜等醫護人員率先挽袖接種流感疫苗。

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超過50歲的陳其邁笑稱，今年早早被身為婦產科醫師的妻子提醒，記得是第三梯次接種者。流感對幼兒、長輩及免疫力不好的民眾是很大的挑戰，我國從87年提供民眾公費流感疫苗接種，自105年起採購量由300萬劑增至600萬劑，今年更是首度將三價升級至四價，預算也從6億元增加至14億元。

何啟功說，因世界衛生組織今年流感疫苗選株公告時間延後一個月，導致全球流感疫苗製造生產及供應時程因此延後，並連帶影響我國公費流感疫苗開打期程延後。公費疫苗採分批施打更是一大挑戰，分為三階段接種是衛福部與專家規劃訂定，籲民眾按開打時程後儘速接種、獲得足夠保護力。

目前95萬劑公費流感疫苗已配送至各縣市衛生局及醫療院所，我國公費流感疫苗第一批接種對象，國小至高中學生及醫事人員今起開始接種，65歲以上長者及學齡前幼兒還需等到12月8日起才開打，12月初預估會再有第二批220萬劑公費流感疫苗釋出供其接種，其他公費對象則須等到109年元旦。

許多民眾不解為何分批接種的第一順序是校園與醫事人員，李秉穎解釋，校園是容易出現群聚疫情的場所，學童帶病毒回家，恐感染家中抵抗力低的幼兒或老年人，因此校園集中接種也可間接保護其他高風險族群；而醫事人員若生病容易傳給抵抗力較弱的病人，且可能造成醫療人力短缺。