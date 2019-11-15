秋冬空氣品質差 5歲女童過敏性結膜炎
2019-11-15 12:24
聯合報 記者簡浩正
／台北即時報導
近期空氣品質較差，民眾應小心眼睛過敏等問題。五歲就讀幼兒園的楊小妹，上周晚上睡前時眼睛奇癢無比、皮膚也癢，一夜搔抓，眼睛更出現紅腫及全身過敏。經醫師診斷為過敏性結膜炎，所幸經治療後症狀緩解。
收治該女童的書田診所眼科副院長廖士傑表示，秋冬天的空氣品質普遍比春夏天差，因過敏性結膜炎來就診患者平均會多三成。造成過敏性結膜炎的原因除空氣汙染外，塵螨、黴菌孢子、花粉、寵物毛髪等，都是誘發因子。
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廖士傑說，因眼睛若暴露在空氣品質較差，空中汙染物、懸浮微粒增加的環境中，此時眼睛結膜易受環境過敏原刺激，而產生過敏性結膜炎，有時還會波及角膜造成角膜炎。過敏性結膜炎常見症狀為眼睛癢、乾澀、出現水狀分泌物；若眼睛癢且合併腫、痛，且流出濃稠分泌物，甚至出現畏光情況，則有可能併發感染性結膜炎。
此外，過敏性結膜炎患者通常有過敏體質、家族史，雖會反覆發作但不會傳染；而感染性結膜炎的症狀則以紅腫痛為主，眼睛流出膿狀分泌物，併發耳前淋巴腺腫，具傳染性。
過敏性結膜炎除了以抗組織胺、抗發炎、類固醇、免疫調節劑等藥物治療外，也建議可以冰敷及人工淚液沖洗來稀釋過敏原，有助緩解症狀。他建議民眾應遠離過敏原，若外面空氣品質不佳時應減少戶外活動，室內則可使用空氣清淨機，來保持環境乾淨。
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