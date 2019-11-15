流感疫苗開打第一天必來報到 護理師：保護自己與患者

2019-11-15 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



公費流感疫苗今年11月中才開打，號稱史上最晚。首批95萬劑今天已由各縣市衛生局陸續配送至各醫療院所、國小至高中校園，供醫事人員與學生施打。馬偕醫院與新光醫院今天上午就有排隊潮，醫事人員陸續等候施打。

現場估算，平均一人約等10至15分鐘可接種完畢，今天上午分別各施打約740、400人，院方表示，將在一周內分梯次陸續通知院內醫護人員前來接種。

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馬偕醫院表示，上周起就在院內公告，告知院內人員本周五公費疫苗到貨並開始接種。以台北院區為例，將分三天接種，並從今天早上開始，平均一人約排10分鐘，截至中午12時，已有740名醫護人員接種完畢。

今天上午已接種的劉姓護理師說，護理師每天面對病患，若自己生病也怕傳染給患者，因此每年都會開打第一天早上就來先打，且科上同事也會互相支援，這樣才能保護自己、也保護患者與其家人。

新光醫院則表示，兩周前就已在院內網路公告、並張貼告示，並分為今天、下周一、下周五共三天施打。今天上午醫護人員施打量約近400人。

新光醫院林姓護理師表示，一早就聽到院內廣播提醒流感疫苗開始施打，剛好早上有空就前往接種，不過前面排隊人不少，約等候15分鐘才打到。他說，趕緊施打也是希望能早點有防護力，也比較安心。