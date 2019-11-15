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山林解禁提升山屋數量品質 太管處斥資7千萬推4年計畫

2019-11-15 11:33聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

行政院推動山林解禁，但山屋數量不足、品質不佳，長年為山友詬病。太魯閣國家公園管理處將從明年起推動4年計畫，斥資7000萬元，整增建11間山屋，提供山友更好的山區住宿環境。

聯合報今年5月曾推出『高山仰「止」？台灣山岳觀光的障礙賽』調查採訪報導，從多個面向，探討山林開放需面對的種種問題，山屋數量和品質不足，就是其中之一。

太管處副處長張登文表示，已擬定109年至112年山屋整體改善中程計畫，將針對熱門高山步道，包括南湖大山、奇萊主北線、奇萊東稜、屏風山、畢祿山等，進行步道安全設施及山屋公廁整修增建。

太管處轄內目前有黑水塘、成功、成功二號堡、奇萊、雲稜、審馬陣和南湖共7間山屋，一年可提供數萬山友使用，為因應山林開放，將以增、整建方式，提升容納數量和品質。

太管處遊憩設施課長聶士詔表示，4年計畫中，將整建現有的雲稜、成功和奇萊3間、重新整建已廢棄的中央尖溪山屋，其中，雲稜、南湖、成功等山屋，因設施老舊，將進行局部更新、增設廚房等，也會擴充奇萊稜線山屋床位數量。

另外，在屏風山新建2間、畢祿山1間，奇萊東稜3間，南湖圈谷1間，共7棟避難山屋，初步規畫1棟可住12人。

太管處表示，也從8月起發包施作奇萊主北峰步道解說指示牌，整修沿線山屋公廁、改善指示牌、里程牌與安全護繩等，也將重新檢視入園申請規則，期為山友提供更高品質的服務。

太魯閣國家公園內的南湖圈谷山屋。圖／太管處提供
太魯閣國家公園內的南湖圈谷山屋。圖／太管處提供
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太魯閣國家公園內的雲稜山屋。圖／太管處提供
太魯閣國家公園內的雲稜山屋。圖／太管處提供
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山友太魯閣國家公園行政院

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