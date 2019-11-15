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韓國瑜房產明細曝光！韓辦：蔡英文應同樣標準檢視

影／韓國瑜至少在6地置產 孫大千：「老大哥」提供爆料

她切開柿子發現「滿滿黑點」 行家曝：高級貨！

2019-11-15 09:19香港01 李納德

原PO將柿子切開，發現滿是黑點，不知道是否變壞。（fb群組「爆廢公社」圖片）
原PO將柿子切開，發現滿是黑點，不知道是否變壞。（fb群組「爆廢公社」圖片）
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秋天是柿子的盛產期，一顆顆變成橙紅色熟透，甜甜的令人流口水，台灣每年9至11月是柿子產季，是吃柿最好季節。一名女網民日前分享，男友帶了一些柿子回家，切開發現果肉上都是黑色點點，但吃下口味道沒有問題，急問柿子是否壞了。有人說這可能是氧化了，但不少網民也認出這是日本貨，屬於高檔水果，並不是變壞。

原PO在臉書群組「爆廢公社」發文，說男友收到一些別人送的柿子，她拿去切開，發現果肉長滿黑色的點點和黑線，她吃起來感覺味道還可以，不像是變壞的味道，問網民是否還能吃。

從她上傳的照片來看，柿子已經全切好放在膠盒中，看得出柿子的個頭不大，的確長滿了黑色點點，紋理看起來和芋頭相似，但色澤卻是金黃色，非常水潤。台女稱這個柿吃起來味道有點淡，可能是沒有保存得很好，坦言是第一次看到，一口氣就切了3個吃，不知是不是變壞。

有網民解釋，柿子出現黑點可能是出現氧化現象，且可能是過熟所致。然而，許多網民都認出這是日本的黑糖柿，和台灣產的柿不一樣。更有一名專營高級水果的網民回覆，原PO吃的那些是日本的黑糖芝麻柿，產量不多是高級品，比一般的柿更高級，這下子原PO才知道原來男友收到的是好東西。

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文章授權轉載自《香港01》

爆廢公社

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