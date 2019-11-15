海鷗颱風周日間接影響帶雨 彭啟明：尚不致有共伴現象

2019-11-15 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



中央氣象局說，下周一鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也有涼意。本報資料照片 分享 facebook

天氣風險公司總經理彭啟明說，未來三天整體而言是回溫轉晴的好天氣，要留意的是海鷗颱風的間接影響，目前預期不會出現極端降雨的共伴現象，不過東部及東北部仍會有雨勢。

彭啟明在臉書「天氣達人彭啟明」專頁指出，今天白天較晴朗，北部白天會明顯回溫到25-26度，中南部27-29度，大致上到周日各地都是轉晴回溫的好天氣，但要留意早晚溫差大。他說，這幾天是到郊外走走或是多曬洗衣物的適合日子。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

彭啟明提醒，海鷗颱風仍在盤整發展，周六、日的時候會逐漸西移登陸呂宋島，外圍的水氣接近東半部及北部，預期東部及東北部迎風面在周日會有雨勢。

他指出，這很像是一般秋冬季節，颱風沒來，暖濕的颱風水氣配合上穩定東北風，產生東北部較大降雨的共伴現象，不過目前整體預測，還沒有配合上很旺盛的東北風，要觀察留意，但不需過度緊張。

他說，預期下周一有波冷高壓再度南下，伴隨冷空氣及鋒面水氣，這波會讓長江中下游許多地方如上海的溫度降到10度以下，到了台灣還是邊緣的冷空氣及微弱鋒面的水氣影響，但下周一、二在北部會明顯濕冷許多，務必要留意這波的變化。

彭啟明說，大致上溫度不至於降到非常低，但配合水氣，有時候濕冷很明顯。而下周三四開始會逐漸回溫。

中央氣象局說，下周一鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也有涼意；這時除了鋒面本身伴隨的水氣以外，海鷗颱風也會提供一些中層水氣，北台灣為有短暫陣雨的天氣，花東也有小範圍短暫陣雨，中南部地區雲量亦增多。

下周二至周四東北季風影響，海鷗颱風此時位於南海一帶，持續提供中層水氣，北部、東半部地區及中南部山區有短暫雨，中南部平地則是多雲的天氣；氣溫方面，北台灣整天偏涼，尤其下周二北台灣即使高溫也只有20度上下，下周三、四氣溫稍微回升，中南部地區仍是晨涼日暖的天氣型態。