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海鷗颱風周日間接影響帶雨 彭啟明：尚不致有共伴現象

2019-11-15 07:56聯合報 記者雷光涵／即時報導

中央氣象局說，下周一鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也...
中央氣象局說，下周一鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也有涼意。本報資料照片
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天氣風險公司總經理彭啟明說，未來三天整體而言是回溫轉晴的好天氣，要留意的是海鷗颱風的間接影響，目前預期不會出現極端降雨的共伴現象，不過東部及東北部仍會有雨勢。

彭啟明在臉書「天氣達人彭啟明」專頁指出，今天白天較晴朗，北部白天會明顯回溫到25-26度，中南部27-29度，大致上到周日各地都是轉晴回溫的好天氣，但要留意早晚溫差大。他說，這幾天是到郊外走走或是多曬洗衣物的適合日子。

彭啟明提醒，海鷗颱風仍在盤整發展，周六、日的時候會逐漸西移登陸呂宋島，外圍的水氣接近東半部及北部，預期東部及東北部迎風面在周日會有雨勢。

他指出，這很像是一般秋冬季節，颱風沒來，暖濕的颱風水氣配合上穩定東北風，產生東北部較大降雨的共伴現象，不過目前整體預測，還沒有配合上很旺盛的東北風，要觀察留意，但不需過度緊張。

他說，預期下周一有波冷高壓再度南下，伴隨冷空氣及鋒面水氣，這波會讓長江中下游許多地方如上海的溫度降到10度以下，到了台灣還是邊緣的冷空氣及微弱鋒面的水氣影響，但下周一、二在北部會明顯濕冷許多，務必要留意這波的變化。

彭啟明說，大致上溫度不至於降到非常低，但配合水氣，有時候濕冷很明顯。而下周三四開始會逐漸回溫。

中央氣象局說，下周一鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也有涼意；這時除了鋒面本身伴隨的水氣以外，海鷗颱風也會提供一些中層水氣，北台灣為有短暫陣雨的天氣，花東也有小範圍短暫陣雨，中南部地區雲量亦增多。

下周二至周四東北季風影響，海鷗颱風此時位於南海一帶，持續提供中層水氣，北部、東半部地區及中南部山區有短暫雨，中南部平地則是多雲的天氣；氣溫方面，北台灣整天偏涼，尤其下周二北台灣即使高溫也只有20度上下，下周三、四氣溫稍微回升，中南部地區仍是晨涼日暖的天氣型態。

颱風彭啟明

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