今明回暖以後 吳德榮：下周一、二北台灣高溫剩20度

2019-11-15 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天水氣轉乾，北台灣天氣溫回升，明起更轉為白天微熱、早晚涼的天氣；但下周一、二北台灣高溫會首次降到20度左右，其他地區也轉涼。

吳德榮說，最新(14日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天仍受東北季風影響，但水氣減少，迎風面轉為多雲時啨；背風面為晴時多雲，中南部白天微熱早晚涼。今天氣溫：北部17至26度、中部16至29度、南部16至31度、東部16至28度。周末東北季風減弱，白天微熱、早晚涼，不過周日東半部有局部雨，大台北東側也有局部短暫雨的機率。

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另一波強的東北季風下周南下，吳德榮表示，北部、東半部因迎風面的抬升作用及南海引進的中層水氣，將有明顯降雨；背風面的中南部中層雲增多、有零星短暫降雨的機率。下周一、二北台灣氣溫遽降、天氣轉濕冷，白天高溫將首度降至20度左右，要注意保暖；其他地區氣溫亦下降、轉涼。下周三、四冷空氣減弱、氣溫緩升，北台灣仍濕涼微冷。

至於第26號颱風海鷗，過去偏北而行，預測未來通過呂宋島北端，轉西南西。不過預測路徑有很大的不確定性，進入南海後、外圍水氣的影響程度，應持續觀察。