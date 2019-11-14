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低醣高蛋白便當正夯 份量少要價180元嚇壞他

2019-11-14 21:04聯合新聞網 綜合報導

許多人為了減重、健身開始不吃澱粉，於是低醣高蛋白飲食也越來越流行。 圖／聯合報系...
許多人為了減重、健身開始不吃澱粉，於是低醣高蛋白飲食也越來越流行。 圖／聯合報系資料照片
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近年來人們健康意識抬頭，許多人為了減重健身開始不吃澱粉，於是低醣高蛋白飲食也越來越流行。不過有網友對於低醣高蛋白便當，口味清淡、分量卻只有一般傳統便當的三分之一，但價錢卻高得嚇人而感到困惑，不禁讓他詢問，「因為比較潮嗎？」

今（14日）一名網友在PTT發文表示，現在流行一種「低醣高蛋白便當」，便當裡的菜很清淡，只有過個水而已，肉也都是用雞胸肉簡單調味為主，而便當的分量只有一般傳統便當的三分之一，但價錢卻要140到180元不等，讓原PO表示，「不懂為什麼這種便當特別貴，因為比較潮嗎？」

文章一出許多網友針對食材方面留言表示，「蛋白比較貴啊」、「可能食材要比較要求品質與鮮度吧！」、「沒有調味料的掩蓋，食材不夠新鮮、品質不夠好，很容易現形的」、「因為蛋白質比碳水貴」、「雞胸都用舒肥比較多吧」。

不過也有網友認為商家搭上健康潮流，大賺健身財，刻意把低醣高蛋白便當價錢抬得這麼高表示，「削凱子用的」、「自己會煮就知道，那種價位就是賣盤子（有錢人）的」、「都用水煮，也少調味，明明成本就會低卻賣那麼貴，笑死」、「潮、方便、稀少、有市場」、「一樣份量的東西自己煮不用60塊」、「健身財很好賺啊，自己買個舒肥棒也可做」、「健康食品本來就是有錢人在吃的」。

便當健身減重PTT

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