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國衛院與國際藥廠簽MOU 發展精準醫療

2019-11-14 20:24中央社 台北14日電

精準醫療是抗癌趨勢，國衛院今天與國際藥廠簽署合作備忘錄（MOU），將推台灣個人化精準醫療，促進全方位癌症基因檢測，提供患者最適合治療，治療成果也可提供健保給付參考。

精準醫療的精神在於，針對不同病患量身打造適合的療法與藥物，與傳統「一體適用」的策略不同，精準醫療可透過基因檢測，找到對病人最有效益的治療方式。

國家衛生研究院長梁賡義下午在記者會表示，國衛院與衛生福利部共同建構台灣精準健康照護體系，希望藉由精確分析的基因型態，提供患者精準的醫療照護，在提升醫療照護品質的同時，也能降低不必要的醫療支出。

透過與藥廠合作，梁賡義說，未來將朝4個方向努力，促進全方位癌症基因檢測或該類型檢測的普及，包含加速法規審查與健保給付的研議；個人化醫療用藥機制的建立，協助患者使用針對基因突變相對應的用藥。

梁賡義說，也將建立國家級基因資料庫，並運用從日常醫療照護過程取得的病人健康資料（真實世界證據），了解診斷工具或藥物對病人的影響，以作為查驗登記與健保給付的參考。

基因患者健保

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